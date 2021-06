In ogni armadio che si rispetti ci sono borse che stanno in seconda linea. Sono utilizzate nei giorni in cui dobbiamo andare in luoghi differenti, per stile e frequentatori. Quindi serve qualcosa di non troppo classico e di non troppo sportivo per metterci dentro tutto quello che ci pare.

Ma quest’anno la moda si è liberata di quelle vecchie regole troppo rigide che, oggi, non ci sentiamo più di seguire. Ecco perché, come spiegano gli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa, ora siamo tutti pazzi per la riscossa della second bag che avevamo confinato nell’armadio.

Giochiamo con il secchiello

La second bag per eccellenza che tutte hanno in fondo all’armadio è il secchiello, un cilindro di pelle spessa, chiuso da laccetti.

E che ora ci viene comodo: si aprono e si chiudono in un attimo, sono il top per riporre al volo disinfettante e mascherina.

Abbiamo sempre voglia di portarlo con noi il secchiello, soprattutto se è coloratissimo e meno serio del solito.

Ecco quali colori scegliere per accompagnare sia i pezzi in gusto western, sia per fare pendant con un raffinato stile metropolitano.

Un accessorio sportivo ma iperfemminile

Per qualcuno il secchiello è inconcepibile senza nappe o frange. Il secchiello rosso in pelle spessa con nappa intrecciata, in effetti sta bene con quasi tutto. Come quello verde salvia in morbido camoscio con frange e tracolla rimovibile.

Per chi desidera qualcosa di più chic, ecco il secchiello rosa anche in vinile, con chiusura a coulisse, tracolla di pelle con catena e con le pietre. È talmente classico che possiamo anche appenderci un foulard vintage.

La novità di quest’anno sono i secchielli a zaino di PVC con fodera in tinta o color denim. Ma anche quelli con impunture a vista e tasche esterne chiuse da patta. Questo tipo di borsa si accompagna bene alle ballerine affusolate, di pelle vegana e ai mocassini di cuoio e suola a gommini.

Per la spiaggia, invece, accompagniamo il secchiello con il sandalo a ciabatta, con ganci e asole metalliche.

Se vogliamo portarlo di sera possiamo scegliere un colore neutro come il panna e la linea minimal senza nappe, borchie o frange. Oppure puntare su colori di stagione come il lilla e l’arancio. I secchielli piccoli di queste tinte si portano con lunghi abiti romantici ai party in giardino, sia al mare che in montagna.