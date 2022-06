Quando si decide di iniziare una dieta, è molto importante capire quale dieta applicare. La scelta deve essere ponderata e proprio per questo bisogna sceglierla in base alle necessità ed esigenze del proprio corpo. Alcune persone senza consultare uno specialista, decidono di iniziare la dieta chetogenica o quella iperproteica, pensando di avere subito dei risultati. Il punto è proprio questo: scegliere una dieta che in realtà non è adatta a noi può causare solo gli effetti opposti. Ci sono delle differenze importanti da sapere.

La dieta chetogenica altro non è che una dieta ipocalorica, dove vedremo che la quantità di carboidrati, che nelle normali diete risulta essere quella più abbondante, è pari al 10% circa, quindi molto ridotta. Si predilige il consumo di grassi, che arrivano anche a sfiorare il 60%.

La dieta chetogenica per questo motivo non può e non deve essere adatta a tutti. Ci sono determinate categorie di persone che iniziando una dieta di questo tipo potrebbero avere seri problemi di salute. Basti pensare a chi è affetto da diabete di tipo 1, o insufficienze renale e/o epatica, a chi assume tanto alcol. Di contro, invece, è consigliata in casi di obesità, ipertensione o nei casi di soggetti affetti da epilessia.

Questi sono gli alimenti consigliati per perdere peso con la dieta chetogenica e il segreto da seguire per rimanere in forma a qualsiasi età

Non confondere una dieta chetogenica da una dieta iperproteica è il segreto da seguire per rimanere in forma ed evitare tutti i rischi che ci sono dietro. La dieta iperproteica, come dice la parola stessa, si avvale dell’utilizzo per lo più di proteine, diminuendo anch’essa i carboidrati rispetto alle normali diete. Si presuppone che andando a ridurre i carboidrati e aumentando invece la quantità di proteine, il corpo utilizzi i grassi di deposito come fonte di energia.

È buono consumare olio di cocco, olio di semi di girasole, salmone, verdure a foglia scura (come la rucola ad esempio), avocado, noci.

Nella dieta iperproteica è consigliato invece consumare cibi come il tonno, soia, broccoli, ricotta, skyr, banane, lamponi.

In conclusione, possiamo dire quindi che è molto importante conoscere e informarsi sempre sulle differenze basilari che ci stanno tra la dieta chetogenica e iperproteica. Una volta che si inizia la dieta chetogenica è importante effettuare un controllo periodico per capire come sta procedendo. Qualora poi, si decida di voler tornare alla dieta “normale” bisogna integrare gradualmente i cibi che si consumavano prima per avere un mantenimento dei risultati ottenuti. La dieta iperproteica, sfrutta più o meno gli stessi principi ma spesso viene utilizzata senza moderazione e questo potrebbe causare problemi soprattutto in soggetti che non possono fare diete ad alto contenuto proteico.

È bene sempre informarsi e consultare un medico o nutrizionista.

