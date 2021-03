In tantissimi durante lo scorso anno, per ovviare alla noia da lockdown, si sono cimentati nel giardinaggio. Oltre che nella produzione casalinga di ortaggi.

L’orto, solitamente, viene visto come un qualcosa da tenere nascosto. Tuttavia, realizzare un orto scenografico e colorato anche in città è possibile.

Curare l’orto non è solamente un hobby. Rappresenta un vero e proprio stile di vita. Una piccola fonte di ortaggi estivi e invernali che alimenteranno una dieta sana, a chilometri zero e a costi bassissimi.

Come si è già detto in precedenza (leggere qui) per organizzare un orto casalingo non è necessario possedere grandi appezzamenti di terreno.

Infatti, basterà un semplice balcone ben organizzato per realizzare un orto bellissimo da vedere.

Come organizzarlo

Per realizzare un orto in giardino, o sul balcone, esteticamente gradevole, sarà necessario studiarne l’organizzazione. Gli orti, innanzitutto, avranno bisogno di un buon drenaggio e di un buon terreno sia in giardino che in vaso.

Le piante potranno essere suddivise a seconda delle esigenze idriche, espositive e di terreno.

Infatti, per facilitarsi il lavoro, sarà importante disporre tutte le piante che necessitano di frequenti irrigazioni o di poche irrigazioni vicine.

Inoltre, sarà necessario non posizionare una accanto all’altra piante che sfioriscono nello stesso momento. Questo per evitare zone vuote o disordinate.

Su un balcone si potrà optare per un orto verticale o utilizzare un contenitore su ruote per facilitarne la disposizione.

Piante aromatiche

Tra i semplici consigli per realizzare un orto colorato e scenografico anche in città non potevano mancare le piante aromatiche.

Infatti, le piante aromatiche, a volte poco conosciute, sono utilissime in cucina e per realizzare tisane e decotti.

Per curare l’estetica dell’orto sarà importante occupare uno spazio con le piante aromatiche fiorite. Profumate e colorate possono essere disposte sul bordo dell’orto o vicino ad altri ortaggi.

Tra le piante aromatiche si consigliano la lavanda, la salvia, l’origano, la maggiorana e la malva.

Ortaggi

Non possono essere dimenticati alcuni ortaggi che regalano colori splendidi durante la fioritura.

Si tratta dei fiori della zucchina e dei fiori dei carciofi. In questo secondo caso, se si deciderà di non raccoglierli, si darà il tempo al fiore di sbocciare e di mostrare tutta la sua bellezza.

La zucchina potrà anche essere coltivata in vaso. Ma solamente nel caso di vaso molto grande.

Tra le piante che regalano fiori magnifici c’è anche la melanzana.

Tra gli ortaggi, poi, si potrebbe decidere di sistemare insieme tutti quelli del medesimo colore. Ad esempio, se si volesse organizzare uno spazio sul viola, bisognerebbe raggruppare le piante di questo colore come cavolfiore viola e cavolo viola.

Perfetto per decorare orti e giardini c’è, poi, anche l’aglio ornamentale con i suoi fiori bianchi, rosa o viola chiaro.

Per donare colore e forma si potrà, poi, decidere di piantare i peperoni gialli o rossi utilizzando piante a foglia larga come riempitivi, perfette le zucche.

Altezze

Chi nell’orto cerca anche l’estetica, poi, non potrà farsi sfuggire fagioli, fagiolini e piselli.

Si tratta di piante molto belle da vedere, rampicanti e decorative caratterizzate da fiori molto suggestivi.

Per coltivarle, però, sarà necessario avere spazio sufficiente a disposizione. Infatti, necessitano di un grande vaso, e devono avere la possibilità di crescere in altezza.

I fagioli e i fagiolini rampicanti dovranno essere seminati a ridosso di un muro munito di un graticcio in un vaso dalle dimensioni allungate. Si consiglia di non accostare i fagioli con aglio, cipolle, piselli e finocchi.

Anche i piselli rampicanti hanno bisogno di essere coltivati in un ampio spazio aiutati con una rete. Come nel caso dei fagioli, sarà necessario non accostarli a fagioli, cipolle, patate, porri e pomodori.

Piccoli frutti

Da ultimo, tra i semplici consigli per realizzare un orto colorato e scenografico anche in città, ci sono i piccoli frutti. Fragole, lampone, more, mirtilli e uva ottimi da gustare e per rendere bellissimo l’orto urbano.

Sono ideali per essere coltivati sul balcone dal momento che non richiedono spazio. Sono resistenti e sono molto belli da vedere. Importante ricordare, però, che si tratta di piantine che necessitano di una posizione a pieno sole.