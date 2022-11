Ricicliamo le ceste in vimini con 6 idee per abbellire la casa e viziare i nostri cani e gatti

Tutti noi abbiamo almeno qualche cesto di vimini in casa. Questi cesti vengono realizzati in un legno che viene intrecciato e si trovano spesso nei mercatini locali. Ci sono diversi modi per intrecciare questo materiale e trasformarlo in utili contenitori. Queste ceste, però, sono facili da accumulare e possono rovinarsi a causa delle intemperie.

Al posto di gettarle, proviamo a utilizzarle in progetti creativi. Infatti, i cesti di vimini possono avere tantissimi utilizzi sia in casa che in giardino. Non solo danno un tocco vintage alla nostra casa, ma possono anche aiutarci a tenere in ordine gli ambienti. Ci basta qualche idea per dare nuova vita queste bellissime opere di artigianato.

Ricicliamo le ceste in vimini con 6 idee per la casa e il giardino

Prima di riutilizzare i cesti di vimini dobbiamo pulirli. In questo modo torneranno come nuovi e saranno ancora più belli da esporre. Mettiamo in una ciotola dell’acqua fredda o tiepida e del sapone di Marsiglia, anche fatto in casa. Immergiamo una spazzola e passiamo la cesta, in modo da pulirla affondo. Facciamo poi asciugare all’ombra, per evitare che il colore sbiadisca. Se la nostra cesta è troppo rovinata, possiamo anche pensare di ricolorarla per dargli un tocco più moderno.

Il primo metodo per riutilizzare una cesta in casa è sicuramente quello di creare una cuccia per cani o gatti. Soprattutto se abbiamo cesti di vimini senza manico, possiamo riempirli con un cuscino o una coperta per creare il posto perfetto per i nostri amici a quattro zampe. In questo modo risparmieremo sulle costose cucce, che spesso non vengono nemmeno apprezzate.

Le ceste in vimini sono utilissime anche per mettere in ordine

Un’altra idea molto utile è quella di utilizzarla come portaoggetti. Qui possiamo davvero spaziare con la fantasia. Possiamo utilizzarla in bagno per mettere in ordine tutti i prodotti di bellezza oppure anche come portabiancheria se abbastanza grande. Se ne abbiamo una larga e bassa, utilizziamola per sistemare gli asciugamani in modo che siano a portata di mano e ordinati.

Ceste di medie dimensioni possono anche essere utilizzate come cassetti per armadi e scaffali. Mettiamo vestiti e accessori che non sappiamo dove sistemare per tenere in ordine la nostra stanza. In questo modo non solo avremo dei cassetti unici e originali, ma avremo risparmiato su organizer più costosi.

Perfette anche per piante e fiori

In giardino e terrazzo, invece, possiamo utilizzare i cesti di vimini come porta piante. Possiamo mettere dei vasi di piccole dimensioni all’interno del cesto oppure utilizzarlo per piantare delle piantine. In questo caso, però, è consigliato verniciarlo con un prodotto pensato per gli esterni. Infatti, il legno potrebbe rovinarsi e perdere il colore originario.

Vicino alle feste invernali le ceste in vimini possono essere utilizzate anche per decorare la casa, aggiungendo palline colorate, muschio e altre decorazioni natalizie. Dunque, ricicliamo le ceste in vimini, non ce ne pentiremo. Questi prodotti di artigianato non vanno buttati, perché possono davvero dare un qualcosa in più alla nostra casa.