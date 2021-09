La birra è una delle bevande più amate e diffuse sulle tavole degli italiani. Quando si tratta di birra ognuno ha le sue preferenze, tuttavia è bene sapere che esistono delle differenze notevoli tra una tipologia e l’altra.

Questo sia per quanto riguarda i prezzi che per la qualità. In un precedente articolo si era spiegato quali sono le birre migliori che si possono trovare al supermercato secondo gli esperti.

Oggi, invece, si andrà alla scoperta di due birre belghe molto diffuse nei supermercati ma, a volte lasciate ingiustamente sugli scaffali.

Si tratterà della nota Lindemans Framboise e della famosissima Delirium Tremens.

Pochi comprano queste birre al supermercato senza sapere che sono tra le migliori al Mondo

La Lindemans Framboise è una birra fruttata sviluppata dall’omonimo birrificio verso la fine degli anni Settanta. Il delicato aroma fruttato è ottenuto aggiungendo del succo di lampone alla birra. Si tratta di una birra di colore rosa scuro facilmente riconoscibile all’olfatto per via dell’aroma di lampone.

Ottima da servire come aperitivo ma anche per essere utilizzata in cucina per la preparazione di diversi piatti. Meglio servirla fresca ad una temperatura di circa tre gradi.

Questa birra è perfetta per accompagnare un dessert al cioccolato, una cheescake ai lamponi o un gelato.

Il contenuto di alcol di questa birra non è elevato, circa 2,5%.

La Lindemas Framboise ha vinto numerosi premi, tra cui il World’s Best Framboise nel 2018 e l’International Beer Awards nel 2010 nella categoria birre alla frutta.

Purtroppo, pochi comprano queste birre al supermercato senza sapere che sono tra le migliori al Mondo. Per quanto riguarda la Lindemans Framboise spesso il pregiudizio nasce dalla convinzione che sia una “falsa” birra per via del suo sapore fruttato, nulla di più sbagliato.

Delirium Tremens

La seconda birra che possiamo trovare al supermercato è la Delirium Tremens, anche questa di provenienza belga.

La birra è prodotta dall’industria Huyghe utilizzando tre diversi lieviti che la rendono leggermente speziata.

Il volume di alcol, più alto rispetto alla Lindemans framboise, è di 8,5%.

Il profumo di questa birra è molto maltato mentre al gusto si presenta leggermente amara. Perfetta servita tra gli otto e i dodici gradi, ottima abbinata ad un secondo piatto di carne.

La Delirium tremens è stata lanciata nel 1989 e messa in commercio in bottiglie di ceramica.

Per quanto riguarda i premi questa birra è stata nominata al Best Beer in the World nel 1998. In ogni caso si tratta di una delle 50 migliori birre del Mondo.