Ad oggi, la maggior parte delle persone ha almeno un abbonamento a una piattaforma di streaming online. Del resto, tra Netflix, Prime Video, Disney Plus e tutti gli altri portali, abbiamo veramente l’imbarazzo della scelta.

A volte sono talmente tanti i contenuti disponibili che ci troviamo in difficoltà e non sappiamo cosa guardare. Per questo motivo, in tanti, sono alla ricerca di consigli. Di modo da districarsi tra tutti questi meravigliosi film e serie tv e trovare i prodotti più interessanti del momento.

Un fenomeno particolare

Tra tutte le conseguenze che questa nuova era ha portato, vi è anche il fatto che, ormai, non sono soltanto i film americani a essere famosi in tutto il Mondo. Anche l’Europa, infatti, negli ultimi anni ha portato su queste piattaforme delle spettacolari serie televisive. Come, ad esempio, “La casa di carta“, tanto per citarne una. La quale, proprio in questi giorni, sta lasciando incollati milioni di telespettatori davanti allo schermo con i suoi nuovissimi episodi.

Questo straordinario documentario su Netflix dura solo pochi minuti ma è uno dei più visti

Il fenomeno di questa serie ha davvero sorpreso tutti quanti. Si tratta infatti di una delle produzioni Netflix più viste in assoluto, considerando, ovviamente, tutte le nazioni dove il servizio di streaming è disponibile. Ciò che stupisce ancora di più, poi, è che non solo la serie televisiva raggiunge incredibili record di spettatori, ma anche i documentari che ne rivelano i retroscena.

Vediamo, infatti, come questo straordinario documentario su Netflix dura solo pochi minuti ma è uno dei più visti. Ebbene sì, stiamo parlando del breve documentario che ci porta nel backstage delle riprese dell’ultima stagione di questa meravigliosa serie. Anch’esso è disponibile sulla piattaforma e si chiama “La casa di carta: Da Tokyo a Berlino”. Nelle ultime settimane, poco dopo l’uscita dell’ultima stagione, tantissime persone hanno visto questo dietro le quinte. Arrivando addirittura al secondo posto in Italia, subito dopo la stagione stessa.

Oltre la preparazione degli attori e le scene sbagliate, è possibile scoprire anche come sono stati creati tutti i fantastici effetti speciali che si vedono nella serie. Entrando ancora di più all’interno di questo mondo e scoprendo tutte le insidie che si celano dietro una produzione così importante ed efficiente. Soprattutto durante una pandemia.

In caso non si abbia idea su cosa guardare e si sia già vista l’ultima stagione, suggeriamo di guardare questo bellissimo documentario. Così da capire meglio tutti i retroscena di una delle serie televisive di maggior successo negli ultimi anni.

