L’autunno porta con sé aria fredda e giornate più brevi che porteranno ad un rallentamento anche dell’attività dell’orto.

Chi ha ancora delle piante di lampone cariche di frutti dovrà raccoglierli per gustarli da soli o in ricette favolose.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In alternativa sarà sempre possibile procedere con il congelamento utile per averli anche durante l’inverno.

I lamponi sono tra i piccoli frutti più apprezzati in assoluto per le proprietà benefiche, soprattutto vitamine, che contengono. Precedentemente si era trattato e si erano forniti alcuni consigli sulla coltivazione dei lamponi nell’orto.

Oggi, invece, si andrà alla scoperta di una torta eccezionale che è possibile realizzare utilizzando gli ultimi lamponi disponibili.

La cheesecake ai lamponi è la torta autunnale facile da preparare e ricca di sapore che conquisterà anche gli scettici.

Ingredienti:

250 grammi di ricotta;

230 grammi di formaggio spalmabile;

130 grammi di zucchero semolato;

150 grammi di panna acida;

3 cucchiai di farina di mais;

1/4 cucchiaino di estratto di vaniglia;

4 uova;

200 grammi di lamponi freschi;

250 grammi di biscotti tipo digestive;

100 grammi di burro.

Ecco la torta autunnale facile da preparare e ricca di sapore che conquisterà anche gli scettici

Prima di immergersi nella preparazione della cheesecake si consiglia di lavare accuratamente i lamponi sotto l’acqua corrente.

Si tratta di un’operazione importante per rimuovere eventuali residui di terra. In seguito cominciare a scaldare il forno in modalità ventilata a 160 gradi.

Prendere i biscotti tipo digestive ma andranno bene anche altri frollini per la colazione e sbriciolarli all’interno di una tortiera da 20/22 cm.

Ai biscotti bisognerà, poi, unire il burro e il tutto dovrà essere ben compattato sul fondo del contenitore.

Prendere un altro contenitore e unire la ricotta, il formaggio, lo zucchero, la panna acida, la farina di mais e l’estratto di vaniglia. Il tutto andrà mescolato e amalgamato per bene prima di aggiungere le uova una alla volta, sempre mescolando.

Ungere i lati della tortiera con burro o olio evo prima di versare il formaggio sulla base di biscotti.

A questo punto al composto dovranno essere incorporati i lamponi e il tutto, dopo essere stato schiacciato, dovrà essere versato sulla base di biscotti.

Fare cuocere per circa un’ora fino a quando la torta non risulterà compatta. Spegnere il forno e lasciare raffreddare a temperatura ambiente prima di metterla in frigorifero.

Si consiglia di lasciarla nel frigorifero per tutta la notte prima di servirla.