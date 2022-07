L’eterna lotta tra iOS e Android continua ad essere avvincente ancora oggi. È da oltre un decennio, infatti, che Google ed Apple si affrontano a colpi di innovazione, cercando di portare quanti più utenti possibili all’acquisto dei loro dispositivi.

Nonostante, a livello di funzionalità, siano praticamente alla pari, per quanto riguarda la percezione degli utenti, invece, le differenze sembrerebbero ancora abissali. Infatti, c’è chi preferisce Android per le infinte possibilità di personalizzazione e per la miriade di dispositivi che lo supportano. Mentre c’è chi predilige iOS per la gestione della privacy, per gli aggiornamenti e per l’intero ecosistema offerto da Apple.

Insomma, durante la fase di acquisto è davvero difficile scegliere l’uno o l’altro, perché ognuno ha i propri “pro” e “contro”. Anche per questo motivo, sono tantissimi gli utenti che ogni anno decidono spontaneamente di abbandonare Android per sperimentare iOS, e viceversa. In questi casi, però, subentra il solito problema riguardante il trasferimento dei dati e la compatibilità di alcune applicazioni.

Fino a poco tempo fa, ad esempio, era praticamente un’impresa trasferire le chat ed i dati di WhatsApp da un dispositivo ad un altro. Oggi, invece, grazie a dei nuovi aggiornamenti, il lavoro è molto più semplice e sbrigativo.

Pochi clic per trasferire chat WhatsApp da Android ad iPhone e viceversa

Vediamo, innanzitutto, come migrare le chat di WhatsApp da un cellulare con sistema operativo Android ad un iPhone con sistema iOS. Per prima cosa, colleghiamo entrambi i dispositivi alla stessa rete WiFi e ad una fonte di alimentazione.

Dopo di che scarichiamo l’app Passa a iOS sul nostro telefono Android ed avviamola. Una volta seguite tutte le istruzioni, apparirà un codice sull’iPhone da inserire sul telefono Android.

A questo punto basterà cliccare su Continua e seguire tutte le istruzioni per completare l’associazione tra i due dispositivi. Fatto ciò, nella schermata Trasferisci dati, sempre dal dispositivo Android, andiamo su WhatsApp e clicchiamo su Inizia. Attendiamo qualche istante affinché WhatsApp prepari l’esportazione e, una volta terminato il processo, clicchiamo nuovamente su Avanti e poi su Continua.

Ora, non ci resta che installare l’ultima versione di WhatsApp sull’iPhone, aprire l’app ed accedere con lo stesso numero di telefono usato su Android. Clicchiamo su Inizia e, una volta finito il caricamento, avremo le nostre chat sul nuovo dispositivo con iOS.

Quindi, abbiamo appena visto che bastano pochi clic per trasferire chat WhatsApp, e tanto altro, da un dispositivo ad un altro. Infatti, grazie a questo procedimento, si possono trasferire anche altre informazioni dell’account come immagine del profilo, file multimediali ed impostazioni. Non si possono, invece, spostare né la cronologia delle chiamate né i messaggi di pagamento tra privati.

Il procedimento inverso

Se, invece, abbiamo la necessità di migrare tutte le chat e le impostazioni di WhatsApp da iPhone ad Android, bisogna seguire un altro procedimento. In questo caso, infatti, se abbiamo un Samsung, dobbiamo innanzitutto collegare i due dispositivi tramite un cavo. A questo punto, una volta eseguite tutte le istruzioni dell’app Samsung Smart Switch, con la fotocamera dell’iPhone inquadriamo il QR code e clicchiamo su Avvia.

Fatto ciò, rechiamoci su WhatsApp dal dispositivo Samsung, effettuiamo l’accesso con il numero di telefono e clicchiamo su Importa. Una volta terminato il procedimento, avremo tutte le chat e le impostazioni sul nuovo cellulare.

