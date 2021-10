Avere la connessione WiFi in casa, fino a qualche anno fa, era considerato un lusso per pochi.

Adesso, invece, è diventato quasi imprescindibile per tutti, dal momento che anche gli elettrodomestici di ultima generazione dipendono da questa tecnologia.

Spesso, però, si possono riscontrare dei fastidiosi problemi di connessione, che ne potrebbero compromettere la velocità e la stabilità.

In questi casi, è importante seguire delle semplici accortezze, che non richiedono particolari competenze tecniche o informatiche.

Infatti, vedremo che bisogna fare attenzione perché la potenza del segnale WiFi diminuisce se abbiamo il modem in questo punto della casa

Un aspetto, spesso sottovalutato durante la predisposizione dell’impianto, è il luogo in cui viene sistemato il modem. Spesso capita, infatti, che basta spostarsi in un’altra stanza della casa per perdere completamente il segnale.

Per risolvere questo problema, basterebbe in teoria posizionare il modem in una zona centrale della casa.

Infatti, non tutti sanno che le onde elettromagnetiche si propagano radialmente in tutte le direzioni.

Quindi, avere il router in una zona defilata della casa, potrebbe non garantire la stessa potenza del segnale in tutte le stanze.

Occhio alle interferenze

Oltre alla posizione del router, è importante fare molta attenzione anche agli oggetti che gli stanno intorno. Infatti, la causa principale delle interferenze e delle riduzioni del segnale, è spesso la vicinanza con determinati dispositivi o elettrodomestici.

Ad esempio, è importante non posizionare il modem nei pressi di dispositivi wireless, come telecomandi o telefoni cordless. Oppure, nei pressi di elettrodomestici come frigoriferi e forni microonde.

Inoltre, è importante tenere il modem lontano da ostacoli fisici come armadi, pareti e pavimenti.

Oppure, bisogna tenerlo alla larga da oggetti in metallo, vetri e specchi che assorbono i segnali WiFi.

Come potenziare il segnale

Infatti, questo è l’unico modo economico che permette di potenziare e rendere più efficiente il segnale. Altri stratagemmi fai da te sono il più delle volte inefficaci ed, al massimo, possono essere utili per focalizzare o direzionare il segnale.

Uno strumento, invece, in grado di amplificare e propagare meglio il segnale è il ripetitore WiFi. Questo dispositivo migliora la rete di casa o degli uffici, spendendo anche poche decine di euro, in base ai modelli.