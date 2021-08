Abbiamo provato di tutto ma le formiche sono ancora in casa, cosa possiamo fare ancora? Il problema delle formiche si accentua durante i mesi estivi, per poi tacere in quelli invernali e ricomparire l’anno successivo con il caldo. Non possiamo però costantemente vivere in questo cerchio dove sembra di giocare a nascondino. Noi che rincorriamo le formiche d’estate e loro che spariscono poi con l’inverno.

Noi abbiamo provato in tutti i modi ad allontanarle, usando sia prodotti purtroppo chimici sia quelli naturali, come questo olio profumato che è straordinario. Però è importante andare alla radice del problema e non sistemare la superficie, perché il problema sarà lì anche l’anno successivo e quello dopo ancora. E questo vale un po’ per tutte le cose, non solo per le formiche. È fondamentale scavare e approfondire il problema, arrivare alla radice e lì mettere le famose “pezze”. Ed è dunque arrivato il momento di farlo anche con queste formiche, così magari l’anno prossimo non le avremo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi ci fanno caso ma è proprio qui che si nascondono le formiche in cucina

Abbiamo passato quindi l’intera estate a rincorrere le formiche, a nascondere il cibo e a trovare dei metodi efficaci per farle scappare. È però importante capire da dove vengono questi minuscoli insettini.

Le formiche escono dal loro rifugio per cercare del cibo. E quindi spesso, per terra o sul deck della cucina, le troviamo tutte in fila che fanno avanti e indietro. Le formiche però spesso si nascondono nelle famose fughe bianche delle mattonelle in cucina. Quelle che cerchiamo di pulire ogni volta e rimangono sempre sporche, però per averle pulite possiamo usare questo potente strumento.

Le formiche per quanto piccole sono in realtà dotate di una forza soprannaturale. Queste riescono a farsi strada praticamente tra qualunque cosa. Le fughe delle mattonelle possono essere di differenti materiali come ad esempio di malta in polvere, del pronto misto e anche di silicone. Tra questi materiali ci sono delle fondamentali differenze perché ad esempio la malta in polvere è a base di cemento e si fissa chimicamente. Ma al di là del materiale con cui è fatta la fuga, le formiche riescono comunque a fare dei fori. Quindi è fondamentale chiudere questi fori per evitare che tornino. E facciamolo con dei materiali molto resistenti, non con materiali che si possono rompere facilmente.

Approfondimento

Spazziamo via ogni insetto dai nostri gerani con questo super spray naturale.