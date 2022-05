Tutti lo conoscono e quasi tutti lo usano; stiamo parlando di eBay. La prima piattaforma al mondo, e la più famosa, di vendita e acquisto di oggetti usati. Basta caricare una foto dell’oggetto, dare le informazioni più importanti nella descrizione e, infine, parlare di dimensioni e prezzo. Stop.

Nonostante la serietà indiscussa del sito, c’è bisogno sempre di prestare attenzione alle truffe che, anche su eBay, non mancano affatto.

Se un potenziale acquirente trova l’offerta interessante, le parti si scambiano gli ultimi dettagli. Nella maggior parte dei casi, l’acquirente ritirerà l’oggetto dal venditore, pagando le spese di spedizione. A volte, però, ci si ritrova di fronte ad annunci davvero esilaranti, paradossali e divertenti.

Pochi avrebbero immaginato di ritrovare questi annunci incredibili su eBay. In vendita si può ritrovare di tutto: cervelli, mogli, verginità, nani in carne e ossa, la sorella di James Blunt, prete che cerca anima di ateo in vendita. Insomma c’è davvero di tutto. Ovviamente si tratta di provocazioni, di scherzi, di annunci esilaranti che fanno fare due risate a chi si imbatte in essi. Ma leggerli su un sito così famoso, lascia sempre un po’ perplessi.

È un peccato buttare via il cibo, soprattutto di questi tempi, ecco perché alcuni venditori si divertono a fotografare e mettere in vendita su eBay, il cibo avanzato: che sia l’ultima fetta di pizza, gli ultimi due ceci, le nocciole avanzate da uno snack.

Hemant Mehta, uno studente universitario americano di 22 anni, ha messo in vendita su eBay la sua anima da ateo. L’offerta descriveva dettagliatamente la sua proposta: 10 dollari in cambio di un’ora in Chiesa. L’assurda inserzione, paradossalmente, ha ricevuto decine e decine di commenti e alla fine l’asta è stata vinta da Jim Henderson, un ex predicatore evangelico di Seattle, che ha offerto 504 dollari. Il venditore ora dovrà essere presenziare a 50 ore di messa.

Vendesi aspirapolvere con ragno incastrato o cervelli di geni

C’è un aspirapolvere speciale in edizione limitata in un divertente annuncio su Annunci eBay. L’aspirapolvere è funzionante e ha tutto ciò che serve, ma c’è un ragno incastrato all’interno. Il proprietario, aracnofobico, ha chiuso il tubo con nastro adesivo per sicurezza. Si spera che l’acquirente ami gli animali.

La mente di due geni è stata messa all’asta su eBay, più precisamente è stato messo all’asta il loro potenziale intellettivo.

L’offerta, che inizialmente poteva sembrare assurda, ha riscosso in breve tempo un enorme successo. Nel corso dell’asta sono state fatte 41 offerte delle quali l’ultima, la definitiva, si è aggiudicata i “cervelli” di Duch e Lietzow, per 565 euro. Il servizio sarà effettuato in sole 24 ore.

Suocera insopportabile in vendita su eBay

Un uomo ha una suocera troppo pignola e pesante e così la mette in vendita nella categoria “Cose Strane” a una sterlina su eBay. L’inserzionista ha inserito la foto, ha specificato che l’oggetto è usato e ha descritto anche gli aspetti positivi del “prodotto”: single, brava in cucina, affettuosa con gli animali”. Chissà come l’avrà presa la suocera!

Oltre a questi annunci divertenti e strabilianti, grazie alla piattaforma eBay, però, è possibile guadagnare, seguendo alcuni consigli e facendo ottimi affari.

