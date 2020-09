Come e cosa vendere su Amazon e eBay dai libri usati al tuo cellulare? Vediamo, su quelle che sono due tra le più importanti piattaforme di commercio elettronico, come vendere il proprio cellulare usato su Amazon. E come vendere invece i libri usati sulla piattaforma di e-commerce di eBay.

Come e cosa vendere su Amazon, vediamo come monetizzare uno smartphone usato

Su come e cosa vendere su Amazon e eBay dai libri usati al tuo cellulare, partiamo dal sito italiano della società di Jeff Bezos. Il portale spiega passo dopo passo come sia possibile vendere il proprio smartphone usato in soli quattro step.

Il primo step su come e cosa vendere è quello di accedere al portale Recommerce ed inserire le specifiche del dispositivo. Dopodiché Amazon chiederà di specificare quello che è lo stato del telefonino, ovverosia in che condizioni si trova. A questo punto si passa alla spedizione dello smartphone ed all’ultimo step che è quello più importante per il privato che vende. Ovverosia il pagamento dell’importo corrispondente sul proprio conto corrente bancario.

Come vendere libri usati con le inserzioni

Da come e cosa vendere su Amazon, passiamo ora a come si possono monetizzare su eBay i libri usati. Noto come sito Internet di aste online, eBay permette di vendere per esempio i testi scolastici usati allo stesso modo di come si vende tutto il resto. Ovverosia aprendo un account gratuito dal sito ed inserendo un annuncio di vendita.

Si tratta della cosiddetta inserzione su eBay senza dimenticarsi di associare un sistema di pagamento come ad esempio un conto PayPal. Per ogni libro usato da vendere eBay chiederà di inserire, tra l’altro, il numero ISBN, le condizioni del testo ed il prezzo scelto per la vendita. E pure la modalità di spedizione e quella di pagamento.

Sulle condizioni del testo usato da vendere, nel campo descrizione, è necessario essere chiari e trasparenti per non rischiare di ricevere poi dei feedback negativi. E quindi è bene indicare, per esempio, se il testo ha qualche pagina strappata oppure dei problemi di rilegatura.