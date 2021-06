Il sole d’estate colora la pelle donandole la tintarella che tutti aspettiamo impazienti già dal mese di maggio. L’esposizione ai raggi solari ci garantisce anche il necessario apporto di vitamina D, fondamentale per la salute delle ossa soprattutto dopo i 50 anni. D’altra parte, il mare con il suo naturale movimento massaggia il nostro corpo regalandoci un’incredibile sensazione di relax e distensione.

Accanto a questi meravigliosi effetti di sole e mare, ve ne sono anche altri non esattamente salutari.

Sappiamo bene che un’eccessiva esposizione al sole può nuocere alla nostra pelle, così come la salsedine può renderla secca e opaca.

Questi effetti spiacevoli, purtroppo, non riguardano soltanto la cute, ma anche i nostri delicati capelli. Come possiamo ripararli da questi agenti esterni mantenendoli sempre idratati e soffici? Ecco qualche suggerimento dai nostri esperti di Moda e Beauty.

Poche e semplici regole per capelli sempre morbidi e lucenti durante l’estate

La prima cosa da fare è proteggerli attraverso un olio specifico e l’utilizzo di un foulard. Per quanto riguarda l’olio, ne esistono tantissimi in commercio e dai prezzi più o meno variabili. Diversamente, il foulard è quel classico oggetto forse dimenticato nei meandri dei nostri cassetti e che in piena estate risulta importantissimo. In questo modo eviteremo il danneggiamento dalla salsedine e dai raggi UV.

Un’altra strategia di prevenzione riguarda il momento in cui ci pettiniamo. Il nostro consiglio è di evitare di pettinare i capelli bagnati dall’acqua salata, perché rischiano di spezzarsi con più facilità.

È anche preferibile sciacquarli con acqua dolce ogni volta che facciamo il bagno, ma non sempre è possibile, soprattutto se ci troviamo in spiaggia libera.

Idratazione a gogo

Poche e semplici regole per capelli sempre morbidi e lucenti durante l’estate grazie anche ad alcuni prodotti idratanti. È importante ricorrere a prodotti ad hoc per la calda stagione, perché sono normalmente più nutrienti del classico shampoo. Sarebbe anche il caso di fare una maschera ricostituente ogni 7-10 giorni, in modo da non ritrovarci a fine estate con capelli simili alla paglia.

Prendersi cura di sé non è difficile, basta qualche indicazione e avere un po’ di costanza.