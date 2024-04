Siamo entrati in una finestra ciclica dove solitamente i mercati azionari danno spazio agli ultimi scampoli di rialzo, dopo il movomento rialzista che sempre ciclicamente inizia ad ottobre. Si potrebbe essere molto vicini a una correzione? Sì, ma mentre in Europa sembrerebbe che si sono già formati degli swing in tal senso, Wall Street continua a reggere al rialzo. Chi bara? Lo diranno presto i grafici, fare da parte nostra delle supposizioni servirebbe a poco. Negli ultimi giorni comuqnue ravvisiamo oca forza al rialzo per i mercati azionari.

Un indicatore affidabile

L’indicatore Alligator, è uno strumento di analisi tecnica che consiste in tre medie mobili utilizzate per individuare punti di ingresso e uscita sul mercato finanziario. Questo indicatore trova applicazione in vari mercati ed è stato ideato da Williams, un trader di spicco con diverse innovazioni nel campo del trading.

Il compito è quello di individuare quando un trend sia direzionale e quando invece sia in laterale.

Negli ultimi giorni, su quasi tutti i mercati analizzati in questo articolo, le medie stanno per icrociarsi e questo potrebbe indicare che si è vicini quantomeno a una fase laterale, se non proprio all’inizio di una fase direzionale ribassista. Poi si vedrà.

Poca forza al rialzo per i mercati azionari: mercati a due velocità e i livelli da monitorare con attenzione

La chiusura della giornata di contrattazione del giorno 9 aprile è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.319

Eurostoxx Future

4.943

Ftse Mib Future

33.340

S&P500

5.209,91.

Per il momento, i listini europei continuano a mostrare tendenza settimanale ribassista, Wall Street invece ha ancora probabilità al rialzo in quanto la tendenza settimanale è rialzista. Sul giornaliero invece, permane un segnale di ribasso dal giorno 4 aprile. Cosa accadrà da ora in poi? Il mercoledì solitamente è un giorno dove i range dei prezzi sono più ampi rispetto alla media e danno indicazioni sulla tendenza che assumerà la settimana in corso e probbailmente la successiva.

Per questo motivo le chiusure odierne saranno molto importanti. La situazione grafica rimane invariata.

Gli obiettivi potrebbero essere quelli definiti come da Alligator indicator:

Dax Future

18.052/17.728, mentre la mascella passa in area 17.000 punti,

Eurostoxx Future

4.859/4.752 mentre la mascella passa in area 17.000 punti;

Ftse Mib Future

32.597/31.775, mentre la mascella passa in area 30.000 punti.

Invece, per lo S&P500 la discesa inizierebbe solo sotto 5.146 in chiusura giornaliera e settimanale.

Se si verrifocherà questo swing, secondo i nostri algoritmi, la discesa potrebbe essere verso l’area di 5.097/4.990, mentre la mascella passa in area 4.754 punti.

Vediamo oggi cosa accadrà.

