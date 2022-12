Più giovani e intriganti con i veloci make up delle feste natalizie per occhi, bocca e viso

Le feste ormai sono entrate nell’aria e ci si prepara a viverle appieno. Anche un make up ben scelto ci aiuterà a essere in gioco. Ecco alcuni imperdibili consigli.

A Natale c’è chi preferisce truccarsi e chi no. Tuttavia saper mettere in evidenza i tratti unici del nostro viso, potrebbe diventare un’occasione di incontro o di successo. Basterebbe focalizzare la nostra attenzione sui punti più importanti del viso. Prendiamoci cura allora degli occhi, della bocca e del colore per il viso.

Occhi, bocca e incarnato per un trucco natalizio tutto da provare

Per un trucco che sia non sofisticato ma abbastanza adatto alle festività natalizie, scegliamo due colori appariscenti. Il primo servirà per le palpebre e il secondo per la linea ciliare inferiore. Alle ciglia non ci resterà che aggiungere un po’ di mascara per dare intensità.

Solo il trucco occhi potrebbe bastare, ma pensiamo anche alle labbra. Possiamo scegliere un colore rosso, ma anche orientarci verso il rosa. Perché no un bel prugna. Basta scegliere il proprio fra un colore metallizzato, lucido oppure leggermente opaco.

Infine la nostra attenzione alla pelle del viso. Non aggiungiamo molte cose, ma certamente potremmo provare a nascondere macchie e imperfezioni con dei correttori di colore. Mettiamo ora del fondotinta. Tuttavia per evitare che assomigli all’intonaco delle pareti di casa, mescoliamolo con della crema idratante. Poi con del blush diamo del colore, soprattutto agli zigomi, ma senza esagerare.

Più giovani e intriganti con i veloci make up da ambiente natalizio

Vediamo allora qualche esempio pratico e semplice per un trucco natalizio.

Se abbiamo dei capelli biondi, non c’è niente di meglio che scegliere il colore tipico del Natale. Accendiamo le nostre labbra con il rosso. Per apparire più sensuali, se fosse il caso, allarghiamo i contorni delle labbra con lo stesso rossetto. Sulle palpebre potremmo aggiungere dei colpi di pagliette dorate di chiaro. Sul viso un fondotinta leggero e luminoso.

Se invece il colore dei capelli è castano e gli occhi da bambola, ecco un’interessante combinazione. Rossetto rosso per le labbra, non acceso, e liner blu metallico. Tutto per uno sguardo che non passa inosservato.

Una terza possibilità è data dal trucco che non c’è, per essere più giovani e intriganti con i veloci make up. Ovvero potremmo semplicemente aggiungere al nostro viso una combinazione di fondotinta e blush dalle leggere accentuazioni rosa. Sarà quasi come non averlo, ma di un’eleganza unica.

Valorizzare la bocca

Nel make up è importante valorizzare almeno una parte del viso. Se scegliessimo la bocca, per un trucco semplice ma attraente, mettiamola in relazione al tono della pelle. Diamo alla pelle il colore che amiamo, anche solo quello naturale, e riportiamolo sulle labbra. Solo che lo faremo con un rossetto metallico. Avremo così quasi una tinta unica, ma con dei riflessi sulle labbra che attirano gli sguardi. Un trucco allo stesso tempo semplice ed elegante.