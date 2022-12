Assurdo buttare via le banane troppo mature e nere: usiamole per preparare dei biscotti strepitosi

Le banane che abbiamo in casa sono troppo mature e si sono annerite? Non facciamo l’errore di buttarle via, ma utilizziamole per preparare questi buonissimi biscotti. Scopriamo insieme la ricetta da usare!

Il Natale è il momento perfetto per stare con le persone più care, condividere regali e delle ore preziose.

Ma è anche una festa che ci tiene seduti intorno ad un tavolo per molte ore. Infatti, durante le festività natalizie, i pranzi e le cene diventano infiniti.

Vorremmo non abbuffarci, ma non è facile rinunciare ai gustosi manicaretti preparate da mamme e nonne.

Cosa fare per evitare di ingrassare

Per evitare di appesantirci e prendere peso, nei giorni che precedono le feste potremmo stare attenti ad alcuni alimenti ed evitare certi metodi di cottura (ad esempio la frittura).

Sarebbe una buona idea cercare di mangiare più frutta e verdura e svolgere qualche attività fisica. Anche una semplice passeggiata, a passo svelto, aiuterebbe a ridurre il peso.

Ma evitiamo assolutamente di saltare i pasti, perché questo porterebbe solo ad aumentare il senso di fame. Ad esempio, sarebbe un vero errore saltare la colazione. È considerato uno dei pasti più importanti della giornata, perché quello che mangiamo ci dà energia e forza per tutte le ore successive.

Assurdo buttare via le banane troppo mature e nere, utilizziamole così

Oltre a bere dell’acqua fin dal mattino, possiamo inserire nella nostra colazione, ad esempio, un frutto, dei fiocchi d’avena e del tè verde (che aiuterebbe anche a perdere peso).

Ma non rinunciamo a qualche piccola golosità che potrebbe farci iniziare la giornata molto più soddisfatti e felici.

Ecco, quindi, come preparare dei buonissimi biscotti leggeri ma strepitosi, molto velocemente e utilizzando solo pochi ingredienti.

Ingredienti:

3 banane mature;

100 g di farina di cocco;

gocce di cioccolato q.b.;

granella di nocciole q.b.

Spesso facciamo l’errore di buttare via le banane annerite. Infatti, questo è un frutto che deperisce in fretta.

Ma non tutti sanno che le banane mature diventano più dolci e hanno una consistenza perfetta per preparare dei dolci.

Procedimento

Questi biscotti sono davvero molto facili da preparare. Cosa è necessario fare?

Eliminiamo la buccia dalle banane e tagliamole grossolanamente. Versiamole in una ciotola e schiacciamo con la forchetta, fino ad ottenere una purea morbida e omogenea.

Uniamo la farina di cocco, le gocce di cioccolato e la granella di nocciole. Mescoliamo per bene tutti gli ingredienti.

Inumidiamoci le mani e formiamo delle palline leggermente schiacciate. Adagiamole in una teglia rivestita con della carta forno. Facciamo cuocere in forno preriscaldato per 10 o 15 minuti ad una temperatura di 180 gradi. Una volta cotti, facciamo raffreddare i biscotti prima di mangiarli.

Un piccolo consiglio. Al posto della granella di nocciole, possiamo utilizzare anche nelle noci tritate oppure delle mandorle.

Questi biscotti sono buonissimi non solo a colazione

Assurdo buttare via le banane troppo mature e nere, se possiamo utilizzarle per preparare questi biscotti buonissimi.

Non solo per la colazione, ma questi dolcetti possono essere consumati anche a merenda o per placare la voglia irrefrenabile di dolce dopo la cena.

Sono perfetti da mangiare mentre si sorseggia un bicchiere di latte caldo, un cappuccino oppure una tisana che riscalda il corpo.