Le cene tra amici rallegrano il cuore e danno sapore alla vita. Amiamo la compagnia, le lunghe chiacchierate e le tirate fino a tardi. Ma come accogliere i nostri amici preparando qualcosa di speciale che non richieda troppo tempo?

La nostra Redazione propone due creme di verdure da poter usare a piacere, per preparare delle bruschette oppure per realizzare un primo piatto. La prima crema è una “crema saporita ai peperoni verdi e tonno”, la seconda è una “crema toscana alle noci”.

Se decidiamo per le bruschette, scegliamo del pane tradizionale o casereccio. Particolarmente adatto è il pane pugliese, molto lievitato e dalla crosta croccante. Le fette devono avere uno spessore di mezzo centimetro e vanno tostate in forno preriscaldato a 200 gradi per 10 minuti. Se decidiamo per la pasta, è preferibile un formato corto.

Bastano peperoni verdi, tonno e noci per una sfiziosa cena tra amici facile e veloce

Vediamo come preparare la “crema saporita ai peperoni verdi e tonno”.

Ingredienti

800 g di peperoni verdi;

6 pomodori secchi;

100 g di tonno sott’olio;

75 g di concentrato di pomodoro;

25 cm di pasta di acciughe;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

1 cucchiaino di zucchero;

2 cucchiaini di origano.

Preparazione

Lavare e pulire i peperoni, tagliarli a pezzi e frullarli con i pomodori secchi. In un tegame largo far insaporire l’olio con il concentrato di pomodoro e la pasta di acciughe. Poi aggiungere un pizzico di sale, lo zucchero, l’origano e il tonno sgocciolato. Infine unire le verdure frullate e cuocere per quindici minuti. La “crema saporita ai peperoni verdi e tonno” è pronta per l’uso che si desidera.

Preparazione della “crema toscana alle noci”

La seconda proposta è ancora più semplice e veloce. Vediamo come fare.

Ingredienti

20 gherigli di noce;

50 ml di olio extravergine di oliva;

1 mazzetto di prezzemolo;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Lavare il prezzemolo e privarlo dei gambi. Per realizzare la crema di verdure si può usare il frullatore ad immersione oppure il boccale piccolo di un frullatore tradizionale. Inserire le noci, il prezzemolo, il sale e il pepe. Frullare per ottenere un composto omogeneo, quindi versare l’olio a filo e frullare di nuovo. La “crema toscana alle noci” è pronta per essere consumata e può essere spalmata sul pane tostato o usata per condire la pasta.

Abbiamo visto che non occorrono troppi ingredienti, ma bastano peperoni verdi, tonno e noci per preparare una cena veloce e gustosa. Le due creme di verdure semplici e poco costose, delizieranno il palato dei nostri ospiti con i loro sapori decisi e intensi. Per completare la cena sarà sufficiente aggiungere un dessert.