L’autunno è una stagione spesso associata alla decadenza. Dopo l’allegro passaggio dell’estate, infatti, cambia non solo l’umore delle persone ma anche la natura.

Molti alberi tendono a spogliarsi dalle foglie ormai secche ed ingiallite, ed alcuni fiori vanno in riposo vegetativo per prepararsi all’inverno.

Questo però non accade per tutte le coltivazioni e per tutti i fiori.

Infatti, ci sono svariate piante che, anche d’autunno, aggiungono colore e vivacità ad ambienti esterni ed interni. Come ad esempio, queste 7 bellissime piante ricadenti.

Oppure come quelle che stiamo per presentarvi, che possiedono fiori che grazie alla loro particolare struttura, crescono e prosperano anche durante le stagioni più fredde.

Infatti, ecco 3 bellissime piante autunnali da regalare all’amore della nostra vita

Una delle piante più particolari che riesce a mantenere la fioritura fino ad autunno inoltrato è il croco.

Questa pianta erbacea perenne è molto apprezzata, sia per i suoi bellissimi petali, sia per il significato che ha assunto nel corso dei secoli.

È composta da foglie di un verde scuro e lucido con una striscia bianca al centro.

I fiori, invece, hanno una forma a coppa e sono composti da 6 petali. Possiamo trovarli in varie tonalità di colore, dal lilla al giallo, o dall’arancione al bianco.

Nel linguaggio dei fiori, per i greci il croco simboleggiava l’amore passionale e coniugale. Per gli antichi romani rappresentava invece la speranza di una vita nuova nell’aldilà.

Nella cultura odierna, il croco simboleggia la passione e l’amore, mantenendo quindi il significato greco.

Un’altra bellissima pianta autunnale e che resiste persino alle gelate invernali è l’iris.

Questa pianta, appartenente alla famiglia delle Iridaceae, è amatissima dagli appassionati per via delle numerose varietà.

Ognuna di esse presenta dei bellissimi fiori di diversi colori, come il blu, il rosso, il lilla, il rosa o il giallo.

Si possono coltivare in vaso, purché abbiano un terreno leggero e ben drenato. Durante l’inverno, può restare all’esterno ma possibilmente al riparo dal vento.

Anche l’iris, nel linguaggio dei fiori, rappresenta fiducia, amore ed amicizia profonda.

Hippeastrum

Infine, una pianta tipicamente primaverile ma che possiamo far fiorire anche in inverno è l’hippeastrum.

Per fare ciò, a metà settembre, interrompiamo l’irrigazione e la concimazione.

Dopo di che, prima dell’arrivo del freddo rimuoviamo tutte le foglie con un taglio netto e riponiamo il vaso in un luogo fresco.

Dopo un paio di mesi possiamo ricominciare ad innaffiare, spostando il vaso in luogo luminoso e caldo (20 gradi). Grazie a questi passaggi essa riprenderà a fiorire anche nei mesi invernali.

Anche l’hippeastrum, dalle culture più antiche fino ad oggi, simboleggia l’amore passionale.

Quindi, ecco 3 bellissime piante autunnali da regalare all’amore della nostra vita.

