A fine estate spesso i capelli si presentano secchi, spenti e deboli. Sicuramente una delle cause è la maggiore frequenza dei lavaggi, ma anche l’alternanza di sole e acqua salata del mare. In commercio esistono validissimi prodotti che aiutano la chioma a riprendere vigore. Tuttavia, alle volte i rimedi della nonna possono dimostrarsi ugualmente efficaci e soprattutto meno costosi. Infatti, pare incredibile ma questa pianta comune potrebbe rafforzare i capelli deboli e rovinati con caduta abbondante.

Si tratta della pianta di peperoncino, utilizzata sotto forma di infuso per ripristinare i capelli indeboliti e soggetti a cadute abbondanti. Il peperoncino contiene dei principi attivi capaci di dare buoni risultati e agire sul problema. La ricerca scientifica, infatti, si è molto interessata ai principi attivi presenti in questo piccolo frutto. La prima è la capsaicina. Essa garantisce il sapore piccante del peperoncino. Questa avrebbe la capacità di stimolare il cuoio capelluto, favorire l’ossigenazione e quindi migliorare la circolazione sanguigna a livello del cranio. In questo modo i bulbi piliferi si rafforzano e consentono una crescita più veloce dei capelli.

Insieme alla capsaicina, possono avere effetti positivi sulla chioma anche carotenoidi e flavonoidi di cui il peperoncino è assai ricco. Entrambi agiscono fortificando il cuoio capelluto e consentendo una ricrescita migliore e più abbondante. Infine, gli oli essenziali grassi e la presenza di vitamina C, fanno del peperoncino un ingrediente capace di dare protezione e nutrire i capelli stressati e rovinati. Inoltre, il nutrimento e l’idratazione avvengono a partire dalle radici. Ciò consente un miglioramento della salute del cuoio capelluto a lungo termine, migliorando in benessere dei capelli sfibrati. Di seguito una ricetta di un impacco al peperoncino, utilizzato tradizionalmente come rimedio dalle nostre nonne. È da precisare che non sono stati trovati studi scientifici che confermino questo rimedio. Pertanto è sempre bene, prima di utilizzarlo, chiedere al proprio medico e fare una piccola prova allergica su una porzione di pelle.

La preparazione dell’impacco di peperoncino può essere fatta in casa in modo sicuro. È necessario acquistare della vodka pura al 40% che sia priva di additivi. Il peperoncino, invece, dovrà essere quello rosso, fresco o secco. La proporzione di alcol e peperoncino dovrà essere di 1:1. Quindi tanto peperoncino quanto alcol. Il tempo di posa necessario è di minimo 8 giorni in un luogo buio e fresco. Si consiglia comunque di lasciare il peperoncino in infusione anche per 10-12 giorni.

Trascorso il tempo necessario di infusione, il prodotto al peperoncino deve essere filtrato. Il consiglio è di aggiungerlo a shampoo o balsamo utilizzando una pipetta dosatrice. Allo stato puro l’impacco potrebbe risultare troppo forte. Ancora, è strettamente necessario utilizzare un paio di guanti durante l’applicazione da fare solo sulle radici. L’impacco può essere lasciato in posa anche per 30 minuti.

