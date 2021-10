Più di 300 euro di multa per chi guida senza questa manutenzione che molti ignorano 

Con l’arrivo della stagione fredda, il cambio di stagione tocca non solo per gli armadi ma anche per le automobili. Se il cambio di stagione dei nostri capi d’abbigliamento può attendere e magari lo facciamo pian piano, nei ritagli di tempo, questo è assolutamente improrogabile.

Pena: multe salatissime. E non solo. Infatti, con atteggiamenti contrari alla legge e alla comune diligenza si rischia di mettere addirittura in pericolo la sicurezza nostra e degli altri.

Ecco perché potrebbero arrivare a breve più di 300 euro di multa per chi guida senza questa manutenzione all’auto che molti ignorano. Pertanto per chi le ha conservate bene, non resta che prelevarle dal garage e procedere al montaggio. Proprio come illustrato “È arrivato il momento del cambio gomme, ecco come conservarle al meglio in garage per non trovare spiacevoli sorprese”.

L’obbligo di montare le gomme invernali è introdotto dall’art. 6 della Legge n.120/2010 e ovviamente parte con l’arrivo della stagione fredda. Ciò per consentire agli automobilisti e a tutti gli utenti della strada di circolare in sicurezza.

Ecco quando effettuare il cambio

Il nostro Codice della Strada, in particolare, prevede il cambio gomme invernali sia sui mezzi pesanti che sulle autovetture. Saranno poi gli enti proprietari delle strade a ordinare che i veicoli abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o siano muniti di pneumatici invernali.

Ovvero gli enti, con un’ordinanza regolamentano la circolazione e tra i vari provvedimenti rientrano anche quelli sul cambio gomme. Tale obbligo, inoltre viene indicato con apposite segnaletiche stradali apposte sulle strade interessate.

Tale obbligo scatta dal 15 novembre, ma possono essere anche montate già un mese prima, ovvero dal 15 ottobre.

L’obbligo delle gomme invernali termina il 15 aprile, ma si possono mantenere fino al 15 maggio. L’automobilista, pertanto, prima di mettersi alla guida dovrà verificare se il tratto di strada da percorrere sia oggetto dell’ordinanza.

L’automobilista distratto che non rispetterà l’obbligo di circolare con le gomme invernali o le catene a bordo sui tratti dov’è previsto, rischia una sanzione amministrativa.

Più di 300 euro di multa per chi guida senza questa manutenzione che molti ignorano

Inoltre, il conducente dell’autovettura sprovvista delle gomme termiche o delle catene, che viene fermato ad un posto di blocco dagli organi accertatori, potrà essere obbligato al fermo del veicolo. Potrà poi utilizzare l’auto, quindi, solo dopo averla dotata dei dispositivi richiesti dalla legge. Oltre alla multa, l’automobilista potrebbe subire anche la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Inoltre le gomme o i mezzi antisdrucciolevoli devono essere omologati, in caso contrario sono previste sanzioni anche superiori a 600 euro.

Quindi, atteso che mancano pochi giorni, è opportuno affrettarsi e per chi ne sia sprovvisto potrà approfittare delle tante offerte previste attualmente da numerose officine.

Approfondimento

Multe fino a 323 euro per il conducente distratto che in auto adotta questo comportamento