Per garantire a tutti gli alunni italiani e stranieri il diritto all’istruzione e alla formazione professionale il Governo interviene costantemente con misure assistenziali. Oltre agli alunni più meritevoli che frequentano i corsi di studio con brillanti risultati, ricevono aiuti e sostegno anche i ragazzi in condizione di precarietà economica. Lo Stato italiano stanzia corposi finanziamenti a copertura dei costi d’istruzione proprio al fine di evitare l’abbandono del percorso educativo. Rischiano maggiormente di lasciare gli studi quegli alunni che vivono situazioni di disagio economico e che devono procurasi il denaro per proseguire gli studi. Le famiglie più numerose con figli ancora minorenni e in cui un solo genitore ha un lavoro stabile spesso si scontrano con difficoltà finanziarie insormontabili. Fortunatamente sono in arrivo contributi per figli studenti di scuole medie e superiori per l’anno scolastico 2021/22.

L’assegnazione di alcuni bonus prevede il possesso di requisiti di merito per cui è necessario esibire un determinato numero di credito per concorrere. Altri ammortizzatori economici invece erogano sussidi ai nuclei familiari che appartengono a fasce reddituali basse o modeste. Meglio informarsi dunque perché sono già al via le domande per i fortunati studenti che otterranno l’abbonamento gratuito ai mezzi di trasporto. Inoltre sarà possibile ottenere più di 1.800 euro all’anno con le borse di studio 2021/22 per studenti con questi redditi ISEE. A cui si dovrà aggiungere anche la documentazione relativa alla situazione patrimoniale equivalente del 2021 (ISPE).

I costi di istruzione aumentano di molto quando dopo il diploma di scuola superiore i figli si iscrivono ad un percorso universitario. In tali circostanze giova sapere orientativamente quanto costa un anno di università e con quale reddito ISEE si pagano meno tasse. Nella Regione Puglia ad esempio per concorrere all’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico 2021/22 sono richiesti specifici requisiti reddituali. In particolare, un reddito ISEE 2021 non superiore alla soglia di 23.626,32 euro e un valore dell’ISPE inferiore a 51.361,58 euro.

Per tutelare il diritto allo studio universitario in Puglia sono disponibili sussidi economici per spese universitarie relative agli alloggi, al servizio mensa e di mobilità. A partire dal primo anno di iscrizione la Regione Puglia concede borse di studio per un numero di anni pari alla durata del corso universitario. Gli studenti pendolari e fuori sede che non ottengono l’alloggio presso l’ADISU Puglia riceveranno assegni di importo pari a 1.867, 00 euro. Per ricevere il rimborso delle spese di affitto, lo studente dovrà presentare copia del contratto di locazione con durata inferiore a 10 mesi. Per ulteriori informazioni relative a condizioni e termini di scadenza di presentazione delle domande si rimanda al bando sul portale ADISU.