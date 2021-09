Sono molti e differenti gli eventi della vita che possono determinare nella persona un forte senso di sconforto e abbattimento. Situazioni familiari, personali o lavorative a volte sembrano quasi impossibili da affrontare tanto da far insorgere un preoccupante calo del tono dell’umore. A volte questi vissuti possono diventare un aspetto caratterizzante le proprie giornate e trovare la forza di risollevarsi non è sempre semplice. Oltre all’aiuto di medici e specialisti è possibile lavorare in prima persona sulla prevenzione. Un esempio pratico riguarda le attività che coinvolgono la routine quotidiana. Per combattere tristezza e depressione è questo l’esercizio da fare ogni giorno.

L’importanza della prevenzione su più livelli

Lavorare sui fattori di protezione contro disturbi dell’umore più o meno marcati e agire in un’ottica preventiva può avere grandi effetti sulla persona. Come confermano numerosi studi, l’esercizio fisico e l’attività all’aperto rappresentano un vero toccasana per il benessere di ciascuno. Fare attività motoria o sportiva non è semplicemente un modo per avere un fisico snello da mostrare in spiaggia. Al contrario, sfruttare con consapevolezza i benefici dell’esercizio fisico, magari a contatto con la natura, può servire ad arginare il rischio di diversi disturbi dell’umore. È quanto afferma un recente studio che ha verificato i risultati ottenuti successivamente all’impatto emotivo che la pandemia da Covid 19 ha causato sulla popolazione.

Per combattere tristezza e depressione è questo l’esercizio da fare ogni giorno

Le conseguenze dell’attività motoria, anche moderata, sono moltissime sull’organismo. Non è un caso che in un articolo precedente abbiamo illustrato un inaspettato effetto sul cervello che ha la camminata. Proprio questa attività semplice e praticabile in qualsiasi momento della giornata può aiutare fortemente chi manifesta forme depressive subcliniche o episodi più intensi. Già con soli 10 minuti di camminata al giorno, infatti, l’organismo subisce moltissime trasformazioni come ci dice la scienza.

Nello studio scientifico multidisciplinare, i ricercatori hanno mostrato come l’esercizio fisico rappresenti un importantissimo aiuto per il fattore neurotrofico cerebrale (BDNF). Generalmente, ansia, stress, stati depressivi e disturbi dell’umore inibiscono l’azione di questo fattore determinando l’atrofia di alcuni nuclei subcorticali come l’ippocampo. Secondo gli scienziati, proprio con l’attività motoria è possibile far scattare un meccanismo protettivo per mente e corpo tale da limitare i possibili esiti sfavorevoli. Che si tratti di una piacevole passeggiata all’aperto o di una sessione di allenamento strutturata, l’attività motoria può aiutare a prevenire molti problemi di salute.

Approfondimento

Straordinario come questa semplice azione quotidiana serve a potenziare il cervello e migliorare la memoria