Negli ultimi due anni sempre più persone hanno sottoscritto abbonamenti alle piattaforme di streaming per avere ampia scelta di film e serie tv.

È sempre più comune alla sera guardare serie tv e film on demand, mentre la televisione è ormai un lontano ricordo. Anche se i cataloghi di Netflix e Amazon Prime sono ampissimi, spesso è difficile trovare film che mettano d’accordo tutta la famiglia.

Oggi parleremo di un film appena uscito su Amazon che sta avendo un discreto successo. Infatti, più commovente di Thelma e Louise questo film in streaming è la commedia romantica che stavamo aspettando.

Una pellicola importante per l’epoca storica che viviamo

Il film di cui parliamo oggi è un film molto recente intitolato “Queen and Slim“, girato dalla regista americana Melina Matsoukas.

Questo film narra la storia d’amore di due ragazzi neri che escono assieme per caso una sera. Inizialmente non pare esserci simpatia tra i due, ma dopo poco succederà un evento imprevisto e drammatico che li costringerà alla fuga verso la Florida e Cuba.

In questo viaggio i due giovani afroamericani attraversano l’America, le sue contraddizioni e la sua violenza contro la comunità nera e finiranno per innamorarsi. Il ritmo del film è incalzante e ricco di suspence, in grado di emozionarci e di tenerci con il fiato sospeso.

Nel film vengono affrontati temi molto attuali come la situazione della comunità nera negli Stati Uniti, la povertà e l’emarginazione che vivono e le violenze della polizia. Il film riesce a rappresentare in maniera non ideologica questi temi così attuali e complessi.

Più commovente di Thelma e Louise, questo film in streaming è la commedia romantica che stavamo aspettando

Il bello del film è che affronta queste tematiche importanti ma ha anche parti divertenti ed emozionanti che lo rendono in tutto e per tutto una commedia drammatica romantica.

Chi ha amato Thelma e Louise e la loro fuga verso il Messico non può perdersi questo nuovo film appena uscito su Amazon Prime. Come le due donne negli anni’80 scappavano dall’ingiustizia e dalla violenza della società, Queen e Slim scappano dalla violenza e dall’ingiustizia che i neri subiscono quotidianamente. Nella loro fuga emozionante finiranno per cambiare profondamente, mettendo in discussione le proprie identità e scoprendo parti di loro stessi inedite.

Per una serata in famiglia o in coppia consigliamo, dunque, Queen and Slim, profondo ed avvincente, emozionante e romantico.

Approfondimento

Come evitare di perdere tempo a scegliere il film su Netflix.