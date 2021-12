Pioggia, grandine, freddo e vento non sono i nemici solo della pelle, ma sono anche pericolosi quando siamo alla guida della nostra auto. Infatti, la scarsa visibilità, quando siamo in strada, potrebbe causare incidenti o comunque non farci sentire al sicuro.

Dovremo tenere gli occhi aperti ed evitare di andare a velocità smodata, mantenendo i limiti consentiti. All’interno dell’abitacolo, quando notiamo la condensa, per la differenza di temperatura, dobbiamo cercare di intervenire quanto prima, per avere una visuale perfetta più possibile.

Molti sono indecisi su quale sia il tipo di aria da indirizzare sui vetri, ma di sicuro è quella calda che risolverà momentaneamente il problema. Ancora più efficace è accendere anche l’aria condizionata, perché secca, risolverà il problema più velocemente.

Se non siamo troppo freddolosi, potremo abbassare i finestrini per cercare di equilibrare la temperatura esterna e interna. C’è anche chi si ostina a passare un panno, mentre guida, rischiando di distrarsi, ma il problema si ripresenterà dopo pochi minuti. Sicuramente avere un’auto pulita, compreso il parabrezza, è il primo passo per diminuire il problema, ma non lo risolve.

Ecco come spannare i vetri della macchina in poco tempo con questi metodi economici

Alcuni rimedi, potrebbero evitare che si riformi condensa, così da dedicarci esclusivamente alla guida. Il primo metodo, tecnico, prevede l’uso di spray anti umidità, antiappannante, che non costa molto e basta usarne poco. Si tratta di prodotto acquistabili nei negozi specializzati, in vari formati e consistenze, spesso associato anche alla funzione antighiaccio, che crea una barriera protettiva. Basterà prima pulire il vetro interno e poi passare il prodotto, anche con l’aiuto di un panno, per non fare appannare per molto tempo i nostri parabrezza.

I rimedi casalinghi

Ci sono anche dei semplici trucchetti della nonna abbastanza efficaci che possiamo utilizzare. Sembra strano ma potremo usare una patata cruda, da strofinare energicamente sul vetro interno dell’auto, poi basterà ripulire con un foglio di giornale o un panno.

Un altro rimedio è tenere in macchina i cristalli di silice, usati per la lettiera del nostro micio. Inseriamoli all’interno di sacchettini o dei vecchi calzini e appendiamoli sopra il cruscotto. In questo modo assorbiranno l’umidità.

Quindi, ecco come spannare i vetri della macchina in poco tempo con questi metodi economici e definitivi.