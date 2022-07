Pioverà tanta fortuna per il Leone e questi altri segni purificati dalla Luna calante e da dee speciali 

Arrivati alla metà di luglio si farà sentire l’unione tra Mercurio e Urano, che spesso da vita ad avvenimenti incontrollabili. Questo perché l’energia spigionata è sempre tanta e le influenze degli altri astri diminuiscono, lasciando libero il palcoscenico. In questi frangenti, i segni che hanno stretto i loro rapporti con le divinità purificatrici possono osare e utilizzare i giorni centrali del mese come un nuovo inizio. Fortuna e denaro premiano queste intersezioni e bisogna tenere gli occhi aperti per cogliere le occasioni che sembreranno quasi incredibili, come se fossero effettivamente piovute dal cielo. Non ci resta che raccoglierle, aumentare il nostro impegno nelle attività lavorative e godere dei risultati raggiunti.

Il segno dell’Ariete è protetto da Brigida, dea amata in Irlanda, il cui culto si è diffuso in tutta l’Inghilterra, dove il nome di Brigantia era maggiormente utilizzato. In entrambi i Paesi sono nate opere architettoniche dedicate, così come siti naturali arricchiti da elementi acquatici sono stati offerti per ottenere protezione.

L’acqua è il simbolo della purificazione per eccellenza. Ma Brigida è un segno di fuoco e da questa unione l’Ariete trae grande forza soprattutto nei periodi di maggiore imprevedibilità. Pioverà tanta fortuna per chi è nato sotto il segno dell’Ariete ma solo una volta raggiunti gli obiettivi lavorativi. Si preannuncia un periodo in cui l’autostima sarà ai livelli massimi per questo 2022.

Il segno del Cancro è protetto dalla dea Artemide divinità della caccia che sostiene le partorienti. Artemide aiuta i nati sotto il segno del Cancro a entrare in contatto con la Luna e in questo modo le sorprese date da Mercurio in Urano saranno trasformate in denaro sonante.

Dal punto di vista economico, la situazione sarà fiorente. I soldi pioveranno dall’alto senza che sia necessario faticare, la fortuna sarà ovunque. Nel lavoro, nei giochi, nelle scommesse filerà tutto per il verso giusto e, quando ci sarà da prendere una decisione, la calma sarà totale.

Nonostante Mercurio in Urano scombussoli il piano di molti segni zodiacali, quelli che manterranno un equilibrio apprezzabile vivranno un’estate felice. Oltre a coloro che sono nati sotto il segno del Cancro, anche chi è del Leone potrà vivere un periodo di liberazione, ripulirsi della negatività e purificarsi. Ci penserà Sekhmet, la leonessa del Sole il cui nome significa potere. È conosciuta come colei che manda, di solito di tratta di giustizia divina, ma in questo periodo di incertezza sembra il denaro a essere recapitato senza particolari controindicazioni.

Chi è del segno del Leone ringrazia. Entrate in aumento ed entrate extra messe insieme faranno un bel gruzzolo, decisamente inaspettato e piovuto dall’alto. Affari, investimenti e occasioni avranno sempre lo stesso esito. Non resta che sorridere. Spendere molti soldi fa sentire leggeri e spensierati e questa estate non verrà scordata facilmente. L’atto di purificare certe volte fa storcere il naso. Questa volta strapperà un grandissimo sorriso.

