Il polpo è da sempre protagonista della cucina mediterranea, molto amato per il suo gusto delicato e per la sua versatilità. Infatti, in cucina, potrà essere utilizzato in diversi modi diversi per portarlo in tavola in ricette sempre nuove. Prima di iniziare qualsiasi preparazione e di procedere con la cottura, sarà necessario imparare a pulirlo in maniera accurata. Il polpo, come si scriveva, potrà essere cucinato in decine di modi diversi, con le patate ma anche con i ceci. Oltre alla pulizia, il polpo dovrà essere fatto ammorbidire sbattendolo su un ripiano o aiutandosi con un batticarne. In alternativa, si potrà congelare o acquistare già congelato. In questo caso, si dovrà fare scongelare prima di procedere con la cottura. Oggi, si andrà alla scoperta di una ricetta gourmet per cucinare il polpo diversa dal solito, che permetterà di assaporarlo abbinato a pomodori e ceci.

Ingredienti per 5 persone

1 kg di polpo;

300 g di ceci;

2 carote;

1 sedano;

6 pomodori datterini;

1 rametto di rosmarino;

Vino bianco, q.b;

succo di limone, q.b;

olio evo, q.b;

sale, q.b;

pepe, q.b.

La ricetta gourmet per cucinare il polpo fresco o surgelato in un’insalata senza patate ma con verdure

Per preparare questa ricetta si potrà utilizzare sia il polpo fresco, acquistato direttamente in pescheria, oppure quello congelato. Dopo aver pulito il polpo e lavato gli ortaggi, riempire una pentola dai bordi alti di acqua insaporita con un pizzico di sale. Prendere le carote e il sedano e tagliarli in pezzi più piccoli, da gettare nell’acqua. Per dare maggiore sapore, poi, si potrà anche aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco. Portare a bollore e, solamente in questo momento, immergere il polpo nell’acqua tenendolo per la testa. Ripetere l’operazione un paio di volte, fino a quando non si sarà ammorbidito e i tentacoli arricciati. In seguito, immergere tutto il polpo e lasciare cuocere per circa 45 minuti.

Mentre il polpo cuoce, poi, ci si dovrà occupare dei ceci che andranno sciacquati e fatti sbollentare in acqua leggermente salata per circa 5 minuti. Nel caso di utilizzo di ceci secchi, invece, sarà bene procedere lasciandoli ammollare per una notte in acqua. Una volta pronto il polpo andrà tagliato a pezzetti più piccoli da sistemare in un piatto in cui, poi, andranno aggiunti i ceci e i pomodori datterini a pezzetti. Infine, il tutto andrà condito con dell’olio EVO, rosmarino, sale e pepe, secondo il proprio gusto personale.

