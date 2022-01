Una bevanda calda e fumante è proprio la soluzione più adatta per riscaldare le fredde giornate invernali. Quando fuori piove o le temperature sono rigide, rimanere in casa è davvero confortevole.

Una coperta calda, una serie televisiva, un libro da leggere o quattro chiacchiere in famiglia davanti al camino. Questi momenti di calma e serenità sono spesso accompagnati da un ottimo dolcetto goloso e da una bevanda rilassante. Ad esempio, il rimedio casalingo contro tensioni nervose e affaticamento fisico potrebbe essere questa tisana ricca di benefici.

Non solo tisane, infusi e decotti, ma ci sono anche altre bevande calde che potrebbero riscaldare le fredde serate invernali e farci tornare il buon umore. Pensiamo ad un buon bicchiere di latte e caffè, da sostituire anche con il latte e cacao. Ma ancora, chi non gradisce il sapore del latte potrebbe aggiungere questa spezia profumata che rinvigorisce corpo e mente.

Come non citare anche la cioccolata calda, con la panna o con i marshmallow, così golosa da leccarsi i baffi.

Esiste anche un’altra bevanda, dalle origini molto antiche, che potremmo preparare facilmente in casa. Parliamo della barbajada, una bevanda molto famosa nel capoluogo lombardo tra il 1800 e la prima metà del 1900.

Il nome particolare deriva da quello del suo inventore, Domenico Barbaja, fondatore del famoso “Caffè dei Virtuosi” a Milano. Purtroppo la barbajada non è più molto in voga e infatti si può gustare solo in alcuni caffè del capoluogo meneghino.

Ma noi possiamo facilmente prepararla anche in casa, servono pochissimi ingredienti e qualche minuto. È un mix di energia e golosità questa bevanda al cioccolato e caffè da gustare sia calda che fredda.

Ingredienti:

35 grammi di cacao amaro in polvere;

100 millilitri di caffè preparato con la moka;

50 grammi di zucchero;

150 millilitri di acqua;

100 millilitri di latte fresco;

panna montata quanto basta.

Preparazione

Iniziamo la nostra ricetta preparando il caffè con la moka. Contemporaneamente, in un pentolino antiaderente versiamo l’acqua, lo zucchero e il cacao amaro in polvere. Accendiamo la fiamma e facciamo addensare per qualche minuto.

Togliamo il pentolino dal fuoco e aggiungiamo il latte. Riaccendiamo la fiamma, aggiungiamo il caffè precedentemente preparato e lasciamo cuocere per circa 10 minuti, continuando a mescolare. Trascorso questo tempo, versiamo la barbajada nelle tazze e aggiungiamo la panna montata. Questa bevanda è anche ottima da gustare fredda, soprattutto in estate.