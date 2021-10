La sezione “Lavora con noi” delle Ferrovie dello Stato Italiane si arricchisce di nuove selezioni in diverse aree del Paese. Roma, Bologna e tante altre per le quali sedi la compagnia ferroviaria cerca “Capi Stazione in RFI”.

I requisiti richiesti di età e titolo di studio fanno sì che queste opportunità possano coprire una grande mole di candidati. Una vera e propria pioggia di offerte di lavoro da Ferrovie dello Stato per diplomati senza esperienza pregressa o particolari capacità.

La selezione tenuta da Ferrovie dello Stato per il ruolo di capostazione scadrà il giorno 21 di questo mese. In particolare, il candidato nella posizione ricercata imparerà a dirigere e coordinare la circolazione ferroviaria in ambito stazione e andamento dei treni. É fra i requisiti richiesti la patente di tipo B, ma non finisce qui.

Pioggia di offerte di lavoro da Ferrovie dello Stato per diplomati senza esperienza pregressa

Così come non è fatta esplicita richiesta di una esperienza pregressa, allo stesso tempo è necessario aver conseguito il diploma di liceo. Anche l’età per l’incarico di capostazione per Ferrovie dello Stato è limitata, sulla base della tipologia contrattuale. Nello specifico, il candidato dovrà avere una età compresa fra i 18 e i 29 anni inclusi per il contratto di apprendistato professionalizzante. Le sedi interessate sono in Bologna, Roma, Venezia e Verona.

Come precisato nel testo relativo all’offerta, nella sezione dei requisiti preferenziali, il voto di Diploma potrebbe venir preso in considerazione. Tant’è che il candidato, in fase di compilazione della domanda, dovrà allegare quest’ultimo, insieme alla patente e al diploma stesso.

Anche la residenza è fra i requisiti richiesti

In base all’area in cui è ricercato il profilo di capostazione, Ferrovie dello Stato aggiunge fra i requisiti richiesti la residenza presso alcune province selezionate.

Per il posto su Roma è necessario che il candidato risieda in provincia di Frosinone, Latina, Aquila, Rimini, Roma o Viterbo. Per l’offerta su Bologna le province accettate sono Bologna stessa, Ferrara, Forlì-Cesena, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Come ed entro quando inviare la candidatura

La candidatura per il ruolo di capostazione per Ferrovie dello Stato, indipendentemente dall’area in cui è ricercato, dovrà essere inviata entro il 21 ottobre 2021. Per andare alla pagina dedicata e inviare la candidatura, visitiamo il sito del Gruppo FS. Dopo di che, andiamo nella sezione “Lavora con noi” e “Ricerche in corso”. Troveremo tutti i dettagli sull’opportunità di lavoro e i passaggi da seguire per candidarsi.

