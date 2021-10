Com’è già successo in altre circostanze, l’Istituto di Previdenza ha modificato alcune date di pagamento di alcune prestazioni. Spesso si è trattato di anticipi, pertanto questi cambi di date hanno fatto la felicità degli aventi diritto.

Facciamo allora il punto della situazione a (circa) metà ottobre, considerato che diverse disposizioni sono già note. Detta diversamente, sono in arrivo soldi e pagamenti INPS su assegno unico e REM, con qualche sorpresa sulle date di ottobre.

I soldi in arrivo già dal primo giorno della settimana

Iniziamo con il reddito di cittadinanza (RdC), considerato che questa sarà una settimana chiave per molti beneficiari. Da qui a fine mese, infatti, è probabile ci saranno diversi flussi di pagamento di integrazione assegno unico (AU) su RdC.

Ad esempio, già dal 9 ottobre sono arrivati i primi accrediti relativi agli arretrati estivi di assegno ponte. Su questo fronte, attenzione a come calcolare l’importo dell’assegno INPS per i titolari del reddito di cittadinanza.

Non stanno mancando alcune incongruenze tra quanto spetta e quanto è arrivato, oppure altre casistiche particolare. Tuttavia, a stretto giro l’Ente di Previdenza risolverà ogni singola problematica. Più in generale, ecco 5 cose da sapere sull’assegno unico per i titolari del reddito di cittadinanza.

Infine, e sempre da oggi 11 ottobre, dovrebbero riprendere anche i pagamenti dell’indennità di disoccupazione NASPI, iniziati lo scorso venerdì (l’8 ottobre).

I pagamenti dell’INPS previsti per il 12 ottobre

Anche domani, 12 ottobre, sarà una giornata da cerchiare in rosso giacché sono previsti due distinti pagamenti dell’INPS.

Avremo anzitutto i pagamenti dell’assegno temporaneo e relativo al mese di agosto. Il riferimento è questa volta per chi ha dovuto fare domanda per chiedere l’assegno ponte. Inoltre sembra che a partire dal 14 dovrebbe arrivare anche la competenza di settembre, sempre per i beneficiari del 12 ottobre.

In sostanza entro questo mese l’INPS dovrebbe completare il ciclo degli arretrati. L’intento è di arrivare quanto prima a pagare le competenze nello stesso mese di pertinenza, eliminando ogni forma di arretrato.

Il secondo flusso di pagamenti di martedì riguarda la terza rata del reddito di emergenza (REM). I beneficiari interessati saranno in questo caso coloro i quali non hanno ricevuto l’indennità di disoccupazione il 7 ottobre.

In merito al REM ricordiamo due cose importanti. Il decreto Sostegni bis aveva previsto 4 rate di REM (giugno, luglio, agosto e settembre) ed ora siamo alla terza rata. Al momento non ci sono date ufficiali in merito al pagamento della quarta ed ultima tranche. Inoltre non si ha alcuna notizia circa la proroga della misura per il trimestre ottobre-dicembre. Per cui, al netto di eventuali novità, questo sussidio dovrebbe chiudersi con la prossima rata.

Prima di concludere, facciamo altre due parentesi. La prima è che stanno arrivando diversi esiti sui Bonus omnicomprensivi (inclusi gli omnicomprensivi su RdC). Al momento si attendono però le date di disposizioni.

In secondo luogo, non c’è alcuna novità per le pensioni di novembre, anticipate a lunedì 25 per chi la incassa allo sportello di Poste Italiane. Come al solito si procederà secondo il calendario delle iniziali del proprio cognome, fino a sabato 30 ottobre.

