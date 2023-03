Pioggia di assunzioni in 4.000 Comuni italiani: ottimi stipendi anche per i diplomati. Ecco come partecipare

Come entrare nel mondo del lavoro durante il 2023? Moltissimi sono i concorsi pubblici previsti per l’anno in corso. Da domani si potrà partecipare al nuovo concorso ASMEL 2023 che ricerca 16 ulteriori profili professionali (sia laureati che diplomati). Ecco come e a cosa candidarsi.

Chi è alla ricerca di occupazione conosce bene le difficoltà che si riscontrano per farsi assumere, sia nel settore Pubblico che in quello Privato. Oggi, però, sono diverse le opportunità che si possono cogliere al volo e che sono in scadenza a marzo. Bandi aperti anche ai diplomati, oppure a chi cerca lavoro senza avere esperienza in qualche settore specifico.

Una pioggia di assunzioni è prevista nei prossimi mesi in ben 4.000 Comuni. A confermarlo è il nuovo concorso ASMEL pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I profili richiesti da ASMEL (l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) sono:

Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista, Cat D1.

Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale, Cat. D1.

Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato, Cat. D1.

Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo, Cat. D1.

Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi, Cat D1.

Istruttore Turistico, Cat. C1.

Istruttore Comunicazione, Cat. C1.

Istruttore Contabile, Cat. C1.

Messo notificatore, Cat. B3.

Collaboratore amministrativo, Cat. B3.

Collaboratore tecnico giardiniere, Cat. B3.

Collaboratore tecnico elettricista, Cat. B3.

Collaboratore tecnico falegname, Cat. B3.

Collaboratore tecnico muratore, Cat. B3.

Collaboratore tecnico idraulico, Cat. B3.

Autista Scuolabus, Cat. B3.

Pioggia di assunzioni in 4.000 Comuni italiani: ecco come partecipare

Per partecipare al bando di concorso bisogna:

essere in possesso dello SPID;

avere una PEC intestata.

Inviare la domanda in modalità telematica. Per tutte le informazioni, consultare il sito ufficiale di ASMEL. I candidati possono scegliere a quale interpello candidarsi. Secondo ASMEL, il meccanismo delle assunzioni si presenta veloce, giacché sono previste solamente 5 settimane per concludere tutte le pratiche. Inoltre, il concorso prevede un importante aspetto: gli iscritti all’elenco degli idonei potranno scegliere a quale interpello candidarsi. Infine, l’elenco degli idonei dura 3 anni.

Stipendi: come verranno distribuiti?

Si è calcolato che per gli idonei della categoria D1, lo stipendio medio lordo si aggira intorno ai 1.844 euro al mese. Lo stipendio netto, invece, intorno ai 1.450 euro.

Per gli idonei alla categoria C1, invece, lo stipendio medio si aggirerebbe intorno ai 19.454,19 euro annui.

Per le categorie B (B1, B2, B3 ecc.) si può guadagnare dai 1.500 euro fino ai 1.700 euro al mese.