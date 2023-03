Nel mese di marzo sarebbe questa la frutta e la verdura da acquistare al supermercato

Conosci la frutta e la verdura da consumare nel mese di marzo? Ecco cosa potrebbe tornarti utile..

Come ogni mese la frutta e verdura cambia. Si avvicina la primavera e non solo arrivano le belle giornate ma anche i prodotti di qualità e ricchi di proprietà benefiche. Oggi andremo a conoscere in particolare la frutta e verdura di marzo ma non ci fermeremo solo a questo. Andremo a vedere anche i benefici che hanno sulla salute.

Frutta di marzo

Tra i diversi frutti di questo mese bellissimo abbiamo:

agrumi;

kiwi;

mele;

pere;

banane;

frutta secca.

Verdura di marzo

Nella verdura invece troviamo:

barbabietole;

bietole;

carciofi;

cavolfiore;

cavolini di Bruxelles;

taccole;

asparagi;

carote.

Nel mese di marzo sarebbe questa la frutta e la verdura da acquistare e perché

Una volta che abbiamo fatto questo bellissimo elenco di alimenti super buoni e colorati, possiamo andare a parlare di qualcuno nello specifico e capire le sue funzioni.

Le proprietà delle banane

La banana è uno degli alimenti più utilizzati anche per una semplice merenda. È economica ma anche molto piccola da poter portare in borsa per uno snack fuori casa. È ricca di benefici. Presenta solo 65 kcal. Hanno anche un basso apporto calorico, molto indicato infatti nella dieta. Tra i benefici senza dubbio c’è quello di essere un ottimo alimento per la salute delle ossa. Questo è garantito dalla presenza di un minerale molto importante: il potassio. Ha anche un basso indice glicemico, ottimo per i diabetici.

Benefici cavolfiore

Prendendo invece in considerazione una verdura del mese di marzo, possiamo parlare del cavolfiore. Questo alimento viene molto consigliato soprattutto per l’intestino. Infatti sarebbe capace di depurarlo e migliorare le situazioni di stitichezza. Il cavolfiore presenta circa 90 grammi di acqua. Ciò significa che è un alimento altamente digeribile e molto consigliato per le diete dimagranti. È anche ricco di antiossidanti, protegge le cellule del nostro corpo anche da forme tumorali.

Altri alimenti e benefici

Le taccole sono un tipo di legume che viene utilizzato nelle diete in particolar modo per combattere l’anemia. È ricco di ferro, proprio per questo motivo viene consigliato in determinati casi. Anche i kiwi sono molto consigliati per l’intestino. Sono ricchi di vitamina C, essenziale anche per mantenere in salute il sistema immunitario. I finocchi invece sono tra gli alimenti con meno calorie. È molto versatile, infatti viene utilizzato sia in tantissime ricette ma viene consumato anche semplicemente come snack. È fresco e croccante, adatto anche all’estate. La frutta secca è ricca di oli essenziali che sono molto utili alla salute. È energizzante. Infatti la frutta secca viene consumata molto dai palestrati prima o dopo l’attività fisica. Abbinati ad un frutto fresco andrebbero anche a sbloccare il metabolismo, consentendo un dimagrimento velocizzato.

Nel mese di marzo sarebbe questa la frutta e tutti gli ortaggi da comprare. Consumare prodotti di stagione è sempre consigliato, in quanto il prodotto sarà sicuramente più salutare perché non saranno presenti eventuali additivi alimentari che potrebbero essere nocivi.