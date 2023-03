Il meccanismo delle detrazioni è un ottimo strumento per quanti riescono a utilizzarlo. Spesso però la loro presenza è sconosciuta anche ai più attenti risparmiatori.

Non spetta ovviamente agli operatori che offrono il servizio di farlo presente a noi utenti o consumatori. Ma è bene informarci su questi argomenti. Altrimenti potremmo finire per mangiarci le mani per non averlo saputo prima, ed aver buttato scontrini utili per ricevere sconti nella dichiarazione dei redditi a fine anno. Tutti conservano lo scontrino dopo aver acquistato medicinali oppure gli occhiali. Ci sono invece 3 detrazioni che nessuno conosce per risparmiare centinaia di euro a fine anno dopo aver effettuato spese spesso importanti. Vediamo quali.

Un incentivo utile per trovare casa

La soddisfazione per aver acquistato un immobile tutto nostro che abbiamo desiderato per tanto tempo sarà ancora maggiore quando sapremo che le spese effettuate per l’intermediazione immobiliare sono detraibili. Il vantaggio fiscale rientra nell’alveo delle agevolazioni che hanno un occhio di riguardo per la cosiddetta prima casa. Infatti, questa detrazione è utilizzabile solo qualora l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Se l’acquisto è sostenuto da più persone, la suddivisione viene effettuata in base alle relative quote. La spesa detraibile comunque è pari al 19% di una spesa complessiva fino a 1.000€ sostenuta in un anno. Potrà sembrare un fatto trascurabile rispetto all’esborso per un immobile. Ma si tratta pur sempre di denaro cui abbiamo diritto per legge. Peraltro a proposito di case, non scordiamoci delle detrazioni per l’affitto dei nostri figli che studiano fuori sede o quelle relative all’affitto al di sotto dei 36 anni.

Se abbiamo un familiare a carico, potremmo aiutarlo in una spesa importante in ottica previdenziale. Si tratta del riscatto di laurea, utile a far configurare un anno di contributi in più pur avendoli trascorso studiando all’Università. Certo il nostro coniuge o figlio interessato dovrà ragionare bene sulla scelta, visto che non sempre risulta conveniente. Specie se la carriera lavorativa è iniziata tardi o ha avuto lunghe pause. Talvolta addirittura la scelta potrebbe rivelarsi controproducente da un punto di vista economico. Tuttavia, una volta presa la decisione, dovremmo sapere che addirittura il 50% della spesa è detraibile. Il beneficio è relativo all’anno relativo al versamento. Aspetto da tenere in considerazione nel caso di versamento rateale.

3 detrazioni che nessuno conosce per risparmiare centinaia di euro a fine anno

Per concludere, potrebbe capitare a tutti di richiedere il servizio di un assistente personale (spesso ci si riferisce a questa figura come badante) per aiutare un familiare che non ha autosufficienza e ha bisogno di aiuto. In questo caso la detrazione spetta fino ad un ammontare del 19% di 2.100€ (qualora il reddito non sia superiore ai 40.000€). Potremmo in questo modo risparmiare fino a 400€, ovviamente effettuato il pagamento in forma tracciabile. Non male, tanto più se le uniamo alle altre detrazioni prevista del nostro ordinamento.