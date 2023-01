L’oroscopo della settimana annuncia grandi sorprese per i Pesci e altri 3 segni: ma attenzione alle fregature!

Inizia una settimana intensa per 4 segni zodiacali. L’oroscopo settimanale preannuncia infatti importanti novità sul lavoro e in amore. Proviamo a capire se siamo anche noi tra i 4 segni che cambieranno la loro vita tra pochissime ore

Il mese di gennaio si avvia alla conclusione ed è tempo di interrogare le stelle per capire cosa ci riserveranno i prossimi 7 giorni. Dal punto di vista astrale sarà una settimana molto movimentata. Mercurio si sposterà in direzione di Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno mentre Venere lascerà l’Acquario per entrare in Pesci.

Proprio per questo motivo l’oroscopo della settimana annuncia grandi sorprese per i Pesci e per 3 segni zodiacali che potrebbero davvero vivere la svolta decisiva. Attenzione, però, alle possibili fregature. Ogni proposta e novità andrà analizzata con molta cura.

I Pesci sono il segno super fortunato della settimana

In cima alla classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana troviamo, finalmente, i Pesci. Per i nati sotto questo segno inizia un periodo veramente d’oro che li porterà in vetta all’oroscopo del 2023.

Buona parte del merito sarà di Venere che da venerdì entrerà nel segno portando incontri bollenti ai single e nuove passioni nella coppia. Molto bene anche fortuna e lavoro. La Luna favorevole di martedì e mercoledì autorizza gli investimenti e le richieste di aumento.

Arrivano svolte lavorative per Cancro e Capricorno

I prossimi sette giorni saranno decisivi per la vita professionale del Cancro. Potrebbe arrivare un’interessante e prestigiosa proposta di lavoro. Attenzione, però, a non accettarla senza valutare pro e contro. È il momento di affinare le capacità dialettiche e contrattare uno stipendio adeguato al proprio status.

Il lavoro sarà protagonista anche della settimana del Capricorno. I nati sotto questo segno saranno calmi, razionali e pazienti come non mai. E si ritroveranno a essere i veri punti di riferimento per i colleghi e i superiori. Unica nota stonata la giornata di giovedì in cui potrebbe arrivare un attacco subdolo da parte di un collaboratore invidioso. Ma niente paura. Basterà un minimo di arguzia per smascherare le sue cattive intenzioni.

L’oroscopo della settimana annuncia grandi sorprese anche per l’Ariete

L’Ariete è famoso per essere tra i segni più irritanti di tutto lo zodiaco. Ma per fortuna in questa settimana sarà concentrato su sé stesso e riuscirà a essere molto più diplomatico e amichevole. D’altronde, con Venere, Giove e Luna favorevoli è davvero difficile perdere il sorriso.

I prossimi giorni saranno un crescendo rossiniano. Fino a giovedì l’astro dell’amore aumenterà la passione sotto le lenzuola. Giovedì e venerdì arriverà anche la Luna a darle man forte. In più c’è l’appoggio di Giove, il pianeta dei soldi e della buona sorte, che invita gli Ariete a tentare la fortuna al gioco. Impossibile chiedere di meglio.