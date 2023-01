Non è un piumino classico ma un’incredibile alternativa calda per l’inverno casual e chic

Nel periodo degli sconti dovremmo approfittare per acquistare i capi alla moda per l’inverno e rinnovare il guardaroba spendendo poco. Al posto del monotono piumino o di un elegante cappotto, possiamo puntare su un modello trapuntato avvolgente e versatile, un must have comodo da avere nell’armadio.

È tempo di sconti e offerte imperdibili per aggiungere qualche capo alla moda al nostro guardaroba invernale. Non resta che fare un giro per negozi per scoprire le occasioni da non farci sfuggire ed acquistare a poco prezzo dei capi alla moda. Puntiamo sui modelli che potrebbero servire in inverno, come dei favolosi coprispalle e cappotti caldi ed avvolgenti, da indossare il giorno o la sera.

L’importante è che possano ripararci dal freddo e vento, ma che siano in linea con e tendenze del momento. Non possono mancare i raffinati cappotti in lana monocolore, l’evergreen cammello, dalle linee essenziali, le tipologie maxi, lunghi fino alla caviglia, per affrontare al meglio questa stagione. Un altro indumento che non può mancare all’appello è un confortevole piumino, che fa furore fin dagli anni ‘80.

La puffer jacket non è un piumino classico ed è ideale per il giorno e la sera

Era la giacca dei “paninari”, oggi è un capo alla moda che ripara dal freddo, il famoso piumino, si evolve e si trasforma negli anni. Perfetto per le temperature sottozero, è riproposto in varie versioni da tantissimi brand. Infatti, non rimane un capospalla esclusivo per andare sulla neve o per gite fuoriporta. Ma è arricchito da colorazioni e forme che lo rendono versatile, perfetto per il giorno e le serate più eleganti. Offre uno spunto in più per osare e sperimentare nuovi outfit, anche se sotto indossiamo un sofisticato abito da sera.

La puffer jacket sostituisce ad arte i monotoni modelli imbottiti, rendendoci femminili con classe, senza rinunciare alla comodità. Non è un piumino classico perché è maggiormente imbottito e trapuntato. Possiamo trovarlo più corto, di media lunghezza, aderente, con cinturino alla vita e in varie fantasie e colorazioni. È una giacca funzionale ricca di design e all’avanguardia, nonostante trovi ispirazione dagli anni passati. Indossiamola come se fosse un blazer, quindi con gonne lunghe, con jeans e pantaloni a zampa o a sigaretta, per le attività quotidiane o serate formali. Gli audaci oseranno con colori allegri e sgargianti, come il rosso, arancione, rosa o blu brillante, o anche nelle versioni metallizzate e neutre.

Outfit eleganti e gli abbinamenti

La puffer è ideale per andare in ufficio o a fare la spesa, ma anche per cene ed eventi più particolari. Arricchiamo il look con gioielli ed accessori luminosi e scegliamo un outfit sofisticato con i nuovi leggings con trasparenze o pizzo, o un semplice tailleur trendy. Non stona con abiti lunghi e scarpe con il tacco, stivali alti e sensuali, sta bene con i mocassini eleganti, Mary Jane e tronchetti da sera. Look da urlo con gonne lunghe plissettate, oppure corte che mostrano le gambe e calze velate, abbinate ad un dolcevita caldo e confortevole.