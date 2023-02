56 posti imperdibili in Italia da vedere assolutamente almeno una volta nella vita oltre al Colosseo

Spesso ignoriamo le bellezze di casa nostra, anche a poca distanza da noi. Talvolta poi, alla ricerca di chicche insolite, ci priviamo del piacere di ammirare dei veri e propri simboli del nostro Paese. Siamo sempre in tempo per recuperare fortunatamente e ci sarà utile scoprire luoghi e monumenti caratteristici da vedere assolutamente da Nord a Sud, passando per il Centro.

Vivere in Italia senza aver mai ammirato il Colosseo è una grave mancanza, ma non è l’unica. A cominciare già dalla Città Eterna vi sono anche altri luoghi culto. In primis i Fori Imperiali, il Pantheon, la Fontana di Trevi, la Basilica di San Pietro in Vaticano con la Pietà di Michelangelo. Meno scontato ma una vera chicca il Cimitero Monumentale del Verano.

56 posti imperdibili in Italia da vedere assolutamente lungo tutta la penisola

In una rapida rassegna cominciata da Roma, passiamo all’Italia settentrionale, dove dobbiamo menzionare l’imponente Castello di Miramare a picco sul mare a Trieste. Impossibile tralasciare Venezia con Piazza San Marco, il Ponte di Rialto, il Ponte dei Sospiri e Canal Grande. Passiamo a un altro luogo simbolo veneto: l’Arena di Verona. Andiamo dunque a Milano, dove, oltre al maestoso Duomo, non potremo perderci la Pinacoteca di Brera, né L’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci.

Nel capoluogo piemontese, Torino, oltre alla Mole Antonelliana ricordiamoci della Sacra Sindone, della Basilica di Superga, del Museo Egizio. Inoltre, di Palazzo Madama e del Castello e Parco del Valentino. In Liguria poi la bellezza da cartolina delle Cinque Terre e l’Acquario di Genova ricchissimo di specie marine. Giungiamo in Emilia Romagna, dove primo simbolo sicuramente sono le Due Torri a Bologna, ma le altre province anche offrono tanto. Basti pensare alla Certosa di Parma, al Castello Estense di Ferrara e ai meravigliosi mosaici di Ravenna. Tra questi quelli della Basilica di San Vitale e del Mausoleo di Galla Placidia.

La Toscana custodisce tante meraviglie famose. A Firenze i capolavori degli Uffizi, Piazza della Signoria e il Duomo. Campo dei Miracoli a Pisa con la sua Torre pendente e Piazza del Campo a Siena, altrettanto degni di una visita.

In giro per il Centro e il Sud Italia

Tra i tanti punti di interesse in Umbria menzioniamo in particolare Assisi e le Cascate delle Marmore. Tappa da segnare nelle Marche il centro storico di Urbino coi suoi lasciti rinascimentali. In Abruzzo troveremo scorci naturalistici indimenticabili nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Arriviamo a Sud, precisamente in Campania, dove visitare Napoli è d’obbligo: Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Napoli Sotterranea, il Cristo Velato e il Cimitero delle Fontanelle. Nella medesima Regione, tra i 56 posti imperdibili in Italia da vedere assolutamente, troveremo Pompei, la Reggia di Caserta e la Costiera Amalfitana.

La Città dei Sassi e il Cristo Redentore a Matera sono must della Basilicata, noti anche come set cinematografici. Il fiabesco Alberobello e le Grotte di Castellana sono appuntamenti inderogabili in Puglia. Arriviamo alle isole. Impossibile visitare la Sicilia tralasciando a Palermo la Cattedrale, il Duomo di Monreale e il Palazzo dei Normanni. Così come la Valle dei Templi ad Agrigento, l’Anfiteatro a Taormina il Teatro Greco a Siracusa. Il villaggio nuragico di Barumini e la Costa Smeralda sono alcune delle chicche più famose della Sardegna. Non ci resta quindi che acquistare un biglietto del treno, magari con qualche offerta, per partire alla scoperta del Bel Paese.