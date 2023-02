Odore di pesce fritto addio. Spopola il trucchetto delle nonne

Il metodo delle nonne per eliminare l'odore di pesce fritto - proiezionidiborsa.it

L’odore di fritto, soprattutto del pesce, è un problema in cucina. Per fortuna un vecchio trucco delle nonne ci aiuterà a risolverlo, insieme a qualche dritta.

Per friggere in cucina senza odori, l’ideale sarebbe l’utilizzo di un olio che li trattiene. In realtà, non esiste un olio che possa impedire completamente di sentire l’odore di pesce durante la frittura. Tuttavia, alcuni oli diffondono meno gli odori sgradevoli rispetto ad altri.

Ad esempio, gli oli con un punto di fumo elevato e un sapore neutro. Ad esempio l’olio di arachide, di girasole, di soia o l’olio di mais sono meno propensi a produrre odori sgradevoli rispetto ad altri.

Inoltre si possono anche utilizzare erbe e spezie aromatiche durante la frittura o arieggiare bene la cucina per ridurre l’odore di pesce. Tuttavia, va detto, non c’è un modo sicuro per eliminare completamente l’odore del pesce durante la frittura. Esistono però alcuni trucchetti abbastanza efficaci.

Come eliminare l’odore di frittura dalla cucina

Ci sono diversi modi per eliminare l’odore di frittura dalla cucina. Uno è la ventilazione, aprendo le finestre e facendo circolare l’aria fresca dopo aver fritto. Durante la frittura invece conviene aprire un po’ la finestra, in modo che si crei un risucchio. Questo semplice sistema può aiutare a dissipare l’odore di frittura dalla cucina e impedire che si propaghi nelle stanze. Consiglio ovvio ma poco applicato è di accendere la cappa di ventilazione.

Nel dopo frittura, invece, per eliminare l’odore del pesce fritto, utilizziamo acqua e limone. Portiamo ad ebollizione una pentola d’acqua con qualche fetta di limone e lasciamo bollire per alcuni minuti. L’odore del limone può aiutare a neutralizzare quello della frittura. Al posto del limone si può utilizzare anche dell’aceto bianco.

Odore di pesce fritto addio. Spopola l’esempio delle nonne

Le nonne avevano dei trucchi per togliere l’odore di frittura di pesce, uno fra tutti la scorzetta di limone. Si tratta di mettere una scorza di limone nell’olio della padella durante la frittura. Questo semplice stratagemma può aiutare a ridurre l’odore forte del pesce fritto. Infatti il limone è un ingrediente con proprietà deodoranti di tipo naturale, che possono neutralizzare gli odori sgradevoli.

Questo trucco è semplice ed efficace e può aiutare a mantenere la cucina fresca e profumata durante la cottura. Inoltre, la scorza di limone aggiunge anche un po’ d’aroma e sapore al pesce fritto, rendendolo ancora più gustoso.

Utilizzare le erbe aromatiche

Un’altra possibilità per dire all’odore di pesce fritto addio, è l’impiego delle erbe aromatiche. Durante la frittura possiamo aggiungere in padella rosmarino, timo o origano per mascherare l’odore forte.

Possiamo anche strofinare alcune foglie di erbe fresche sul pesce prima di friggerlo. In questo modo, non solo maschereremo l’odore di frittura, ma renderemo migliore il sapore del cibo.

Inoltre, possiamo anche utilizzare spezie come paprika, cumino o coriandolo per creare un aroma intenso e aromatico durante la frittura. Si possono anche sperimentare diverse combinazioni, finché non si trova quella giusta. Queste spezie aiutano a neutralizzare gli odori sgradevoli e la cucina più aromatica.