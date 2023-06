Piedi screpolati e talloni brutti da vedere? Ecco come renderli morbidi e vellutati per sfoggiarli in estate

Non ne puoi più delle scarpe chiuse che ti fanno sudare i piedi ma i tuoi talloni sono un disastro? Ecco qualche trucco furbo per avere sempre talloni morbidi e vellutati!

Dopo un inverno lunghissimo rinchiusi dentro scarpe come anfibi e stivaletti è assolutamente normale avere i piedi secchi. Questo parte del corpo è spesso la più trascurata durante l’anno proprio perché non la si mette in mostra. Non dobbiamo sentirci sole, tantissime donne si trovano ad affrontare lo stesso problema quando arriva il caldo. Ma come rimediare ai piedi secchi velocemente e direttamente a casa? Vediamolo insieme!

Piedi screpolati e talloni brutti da vedere con i sandali sono un problema comune

Se le mani sono un bel biglietto da visita, i piedi sono sicuramente sinonimo di cura personale. Mettere i sandali e avere le unghie con lo smalto sbeccato e le pellicine a vista non è un piacere. Se già scegliere lo smalto giusto per le mani è difficile, figuriamoci per i piedi. Ma anche dopo aver trovato la colorazione più adatta, il lavoro non è finito. Quel tallone tutto screpolato non è facile da ignorare e prendersene cura dall’estetista potrebbe essere costoso.

Uno dei trucchi più diffusi è sicuramente quello del calzino. In 30 minuti con i calzini esfolianti fai da te puoi avere dei piedi belli e morbidi da mostrare. Ma questo è un rimedio veloce dell’ultimo momento che non risolve il problema principale. Se vuoi davvero prenderti cura dei tuoi piedi e non spendere un sacco di soldi dall’estetista, prova così.

Un trucco per averli morbidi senza andare sempre dall’estetista

Prima di tutto, fai un bel pediluvio almeno una volta a settimana e procurati una raspa per piedi. Con meno di 4 € puoi riprodurre un trattamento dall’estetista e liberarti della pelle morta. Dopodiché elimina le pellicine e le cuticole e passa ad una maschera idratante. Proprio come esiste per capelli e viso, puoi creare una maschera per i piedi! Puoi utilizzare un qualsiasi olio naturale, come quello d’oliva, di mandorla o di jojoba, per esempio. Oppure un burro struccante o un gel idratante qualsiasi che utilizziamo per viso e corpo. Stendiamolo su tutti i piedi, abbondando sulle zone più critiche e avvolgiamo con la pellicola. Lasciamo in posa per 20 minuti e poi tamponiamo l’eventuale eccesso.

Quindi, se hai piedi screpolati e talloni brutti da vedere devi provare questa beauty routine per i piedi. Dopo un paio di settimane vedrai subito la differenza! Così potrai sfoggiare i tuoi bellissimi piedi e la pedicure di tendenza senza farti problemi!