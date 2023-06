Pronto in pochi minuti, fresco e cremoso: il caffè freddo è perfetto per i tuoi momenti di relax

Hai voglia di qualcosa di dolce ma hai paura di non superare la prova costume? Dai un’occhiata a questi spuntini golosi ma leggeri.

Quando comincia a fare davvero caldo, capita spesso di essere inappetenti e l’unica cosa che può risollevare lo spirito è un bel pasto fresco. Non a caso l’estate è la stagione di prosciutto e melone, insalata di riso o di farro, così come di frutta e verdura a volontà. Ma l’estate è anche e soprattutto la stagione di granite, ghiaccioli e gelati di ogni tipo: spuntini freddi e golosi, che mettono subito di buonumore. In particolare, il gelato rappresenta il giusto equilibrio tra genuinità e apporto calorico: è proteico e nutriente e sazia l’improvvisa voglia di dolce.

Puoi decidere se acquistare quello confezionato o quello artigianale, recandoti dal tuo gelataio di fiducia. E perché non provare a farlo direttamente a casa? Sono sufficienti pochissimi ingredienti e non serve nemmeno la gelatiera, basta il frullatore. Tra l’altro, proprio il frullatore può tornare utile anche per preparare un altro spuntino tipicamente estivo. Pronto in pochi minuti, fresco e cremoso: il caffè freddo diventerà la tua nuova merenda preferita.

Caffè del nonno o crema all’acqua?

Se sei fan del caffè e magari ne bevi anche più di uno al giorno, saprai di avere una golosa alternativa estiva: il caffè freddo. Una crema soffice e dall’aroma inconfondibile, che si realizza combinando semplicemente tre ingredienti: caffè, zucchero e panna.

Tuttavia, proprio quest’ultimo ingrediente potrebbe rappresentare un problema per chi è intollerante al lattosio o comunque fatica a digerirlo. Ma non è necessario privarsi del piacere di una buona crema al caffè: la stessa consistenza cremosa si ottiene anche sostituendo la panna con l’acqua.

Pronto in pochi minuti, fresco e cremoso: il caffè freddo e i consigli per prepararlo al meglio

La crema può essere realizzata sia con il caffè da moka che con quello solubile: nel primo caso basta il ghiaccio, nell’altro devi aggiungere acqua. E se già ti stai preoccupando delle calorie, sappi che non c’è motivo di farsi prendere dall’ansia nel conteggio dei grassi. Infatti, se ti piace il caffè amaro puoi anche non aggiungere zucchero alla ricetta, altrimenti usane al massimo due cucchiaini o scegli il dolcificante.

Per quanto riguarda il metodo di preparazione, come anticipato, basta disporre di un frullatore classico o a immersione. Unico accorgimento: se l’elettrodomestico presenta lame piccole e delicate, il consiglio è quello di spezzettare il ghiaccio prima di frullarlo. Infine, se desideri guarnire ulteriormente la crema al caffè, spolverizza la parte superiore con cacao o cannella.

E il gelato?

Qualora invece stessi pregustando uno spuntino a base di gelato alla frutta, dai un’occhiata in frigorifero per vedere se hai tutti gli ingredienti. Una volta montata un po’ di panna con del latte condensato, aggiungili alle fragole precedentemente pulite e frullate e amalgama il composto con una spatola.

Il consiglio è quello di aggiungere anche un filo di limoncello, rum o vodka a piacere: la parte alcolica aiuta infatti a evitare che il gelato si congeli troppo.