Questa tendenza spopola sui principali social già da qualche tempo. Si tratta di uno stile capace di fondere sobrietà e comodità in maniera perfetta. Il risultato non è quindi una casa talmente perfetta da essere invivibile, ma un arredamento pratico e perfettamente armonico. Stiamo parlando dello stile parigino ed ecco piccoli segreti per una casa invidiabile che segue perfettamente quest’elegante stile del momento.

Cosa cambiare nell’arredamento per ricreare lo stile parisien

La prima regola è riuscire a fondere perfettamente dettagli vintage e d’epoca con qualche pezzo moderno. Lo stile parigino è un po’ una contaminazione di tendenze diverse che sanno coniugare il vecchio e il nuovo. Anche le linee geometriche e pulite sono importanti. Un perfetto dettaglio vintage potrebbe essere uno specchio con cornice oro bronzato, dal tocco classicheggiante. Questo deve quasi richiamare alla mente la Belle Époque.

Elementi moderni sono invece ,divani sollevati e con i piedi a vista oppure un tavolo dalla struttura metallica. Il perfetto pavimento è ovviamente il parquet e chi lo possiede già parte, ovviamente, con un vantaggio. Per chi ha voglia di cambiare drasticamente, consigliamo di valutare le moderne pavimentazioni che ricreano quest’effetto di legno con materiali più pratici e meno delicati.

Ecco piccoli segreti per una casa invidiabile che segue perfettamente quest’elegante stile del momento

Riguardo alle pareti di casa, suggeriamo di puntare sull’instancabile bianco. Le case parigine sono famose per essere luminose e tinteggiate di bianco all’interno. Questo conferisce maggiore ampiezza agli spazi e un senso di ordine e pacatezza. Ma il vero elemento che renderà la casa perfettamente parigina sono le boiserie, piccole cornici applicate sulle pareti e in tinta con esse. La Redazione spiega come ricrearle in casa in modo economico grazie a questo espediente.

Bisognerà selezionare pochi arredi, ma sceglierli con cura e tutto dovrà avere il suo posto preciso nell’abitazione. Per quanto riguarda i colori, invece, suggeriamo di puntare su blu navy, ottanio, bianco, oro e avorio. Ovviamente, è essenziale almeno un elemento che richiami la tipica fantasia parigina a strisce sottili bianche e nere. Consigliamo di richiamarla sul tappeto del salotto o sui tendaggi.