In questa stagione invernale cosa c’è di meglio per scaldarsi di una buona tazza di tè? Infatti in questo periodo se ne consuma molto. Sappiamo delle molte proprietà benefiche per il nostro organismo. Tuttavia si sta scoprendo che il tè o meglio le bustine che utilizziamo per farlo, nascondono dei segreti. Ecco perché tutti stanno conservando le bustine di tè usate. Invece di buttarle come consuetudine possiamo riciclarle per usi che ci stupiranno.

Un ottimo cosmetico

Le bustine di tè sono un buon trucco alternativo per la cura del viso. Se infatti le apriamo e in una ciotola le mischiamo con dell’acqua otteniamo una miscela densa. Questa può essere usata come maschera per il nostro viso per renderlo più liscio e per ravvivare la pelle. Inoltre possiamo effettuare degli interventi mirati come sgonfiare gli occhi e alleviare le occhiaie. In questo caso è sufficiente inumidire le bustine posarle sulla parte interessata e lasciarle agire una decina di minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per un’azione più decisa prima di utilizzarle in questo modo sul viso si possono anche congelare in freezer. Così quando verranno applicate avranno un’azione ancora più tonica per la nostra pelle.

Ottimo anche per le piante

Se si hanno delle piante che siano da giardino o da vaso nelle nostre case, le bustine di tè sono un toccasana per loro. Grazie al loro contenuto in azoto, sali minerali, sostanze nutritive e tannino possono svolgere due funzioni. La prima è quella di fertilizzante. Se infatti le mettiamo sotto un leggero strato di terra queste libereranno sostanze che aiuteranno le nostre piante a crescere meglio.

Inoltre grazie al tannino si creerà un ambiente a ph acido nel terreno, ottimo soprattutto per alcune piante come per esempio le rose. Inoltre queste sostanze hanno anche azione repellente e antiparassitaria. Così da evitare che si possano attecchire e sviluppare microrganismi dannosi per le nostre piante. Che sia per il verde o che sia per la cosmesi ecco perché tutti stanno conservando le bustine di tè usate. Non ci rimane altro da fare che iniziare anche noi a mettere da parte le nostre bustine dopo esserci gustati una buona tazza di tè.