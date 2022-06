Tra gli ambienti domestici da arredare davvero con cura spicca la cucina. Perché si tratta di un’area della casa non solo dove si consumano i pasti, ma anche dove si trascorre in genere più tempo in famiglia tutti insieme.

Inoltre, per chi è solito invitare i parenti e gli amici per pranzi e cene, i piccoli e i grandi elettrodomestici da tenere in cucina devono essere davvero tanti, e non solo quelli che si possono ritenere assolutamente indispensabili. Vediamo allora, in questo caso, cosa andare a scegliere per la propria cucina.

Ricordiamo, tra l’altro, che se in casa si avviano dei lavori di ristrutturazione c’è attualmente il Bonus 2022 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, che permette di ottenere una detrazione fiscale del 50% su un massimale di spesa fino a 10.000 euro.

Piccoli e grandi elettrodomestici, ecco quali scegliere per la cucina a partire da quelli che si possono ritenere assolutamente indispensabili

Nel dettaglio, in cucina non può di certo mancare il forno e il piano cottura. Ma anche il frigorifero. C’è chi non ce l’ha, ma per le ragioni sopra indicate non può mancare nemmeno la lavastoviglie e lo stesso dicasi per il forno a microonde.

Questa è la risposta, dunque, su quali piccoli e grandi elettrodomestici sono indispensabili in cucina. Ci sono, però, pure quelli che, anche se non necessari, in realtà spesso sono molto utili nella stanza della casa più importante. In quanto migliorano la qualità della vita e, inoltre, permettono di stupire gli ospiti per pranzi e cene organizzate da veri chef. Vediamo allora, nel dettaglio, quali sono questi elettrodomestici per i quali valutare un eventuale acquisto.

Quali sono i piccoli strumenti che non sono indispensabili, ma che spesso sono molto utili

Tra i piccoli e grandi elettrodomestici non indispensabili, ma spesso molto utili per la preparazione delle ricette, spicca di certo il minipimer, che è il frullatore a immersione. Così come chi ha bambini piccoli troverà nel bollitore elettrico sempre un valido alleato. Per preparare il pane, la pizza e i biscotti in quantità, inoltre, non può mancare in cucina nemmeno la planetaria. A completare la batteria di elettrodomestici per la cucina, poi, c’è la centrifuga e lo spremiagrumi. A seguire la macchinetta del caffè, il tostapane, il congelatore a pozzetto e la macchina per il sottovuoto.

Lettura consigliata

Aumenti mai visti dell’energia e allora altro che forno e frigo questi sono i 3 elettrodomestici più pericolosi per la bolletta