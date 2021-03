La lavastoviglie è un elettrodomestico fantastico. La vita e il modo di cucinare cambia radicalmente quando in casa si ha questo oggetto. C’è però una piccola abitudine delle famiglie che rompe la lavastoviglie, e quindi poi sarà necessario chiamare un tecnico per farla riparare.

Piccole storie dal passato

In precedenza abbiamo visto moltissime soluzioni per evitare che la lavastoviglie si rompa. Ad esempio che i piatti non si devono lavare prima di essere inseriti, perché così facendo questa si romperà. Ma abbiamo anche visto come, nella lavastoviglie, sia possibile lavare moltissimi oggetti del quotidiano, che non si sapeva come lavare. Cliccare qui per scoprire quali sono.

Abbiamo anche visto come prendersene cura, quali sono i prodotti naturali da usare per tenerla pulita e quali sono invece quei prodotti che non bisogna usare perché inutile. Oggi invece analizzeremo una piccola abitudine delle famiglie che rompe la lavastoviglie, e che quindi bisogna assolutamente evitare.

Non facciamola funzionare per poi dirle addio

Entriamo ora nel vivo della questione. Praticamente quello che non bisogna assolutamente fare è di far andare la lavastoviglie e poi andarsene come se nulla fosse. Ora spieghiamo meglio il concetto. Molto spesso capita, ad esempio, che si va nella seconda casa al mare o in montagna. Oppure che si parte per una settimana per le vacanze, o anche semplicemente per lavoro tre giorni. Molti, quindi, prima di partire fanno partire la lavastoviglie e una volta tornati dal viaggio la svuotano.

La spia che lampeggia

La lavastoviglie quando finisce il ciclo di lavaggio fa una specie di suono e poi il tasto di accensione inizierà ad alluminarsi. E smetterà di lampeggiare solo se premuto. Purtroppo questo suo continuo lampeggiare, se fatto andare per molti giorni, potrebbe portare alla rottura della lavastoviglie. Perché si potrebbe fulminare il pulsante e quindi poi per ripararla sarà necessario chiamare un tecnico. Che ovviamente vorrà essere pagato.

La cosa dunque migliore da fare è non far andare la lavastoviglie prima di una partenza, anche se si tratta di tre giorni o due.