In genere, quando si cucina, le varie bucce di verdura vengono buttate via. Dopotutto, è il cuore degli alimenti che ci interessa, e ci permette di cucinare delle prelibatezze. Ma oggi vedremo che anche gli scarti possono essere usati per ricette piene di gusto. Anche perché, come spieghiamo qui, essi possono essere ricchi di nutrimenti utili.

Per cui non buttiamo via le bucce e gli scarti delle verdure, possiamo farci una buonissima torta salata. Ecco ingredienti e ricetta.

Gli ingredienti necessari

Per preparare questa torta abbiamo bisogno semplicemente di:

a) buccia di due carote;

b) buccia di due patate;

c) foglie di 8 o 9 cavoletti di Bruxelles;

d) buccia di due cipolle;

e) formaggio di capra;

f) 1 uovo;

g) 1 spicchio d’aglio;

h) 1 rotolo di pasta sfoglia;

i) sale;

l) pepe;

m) Olio.

Se ci manca una delle bucce, non preoccupiamoci. Possiamo anche cucinare una torta un po’ più “light”, con meno ingredienti. L’importante è appunto che consumiamo gli scarti che abbiamo.

Passiamo alla preparazione

Una volta procuratoci tutto il necessario, partiamo lavando i vari scarti e tagliamoli a pezzettini. Poi prepariamo un soffritto con olio ed aglio, e mettiamo le verdure a saltare. Se ci sono parti dure, ammorbidiamole con un po’ d’acqua.

A questo punto, rompiamo l’uovo in una ciotola, ed aggiungiamo le verdure. Saliamo, pepiamo, e mescoliamo per bene. Se il composto non ci sembra sufficientemente liquido aggiungiamo un po’ d’acqua.

Ora è il momento della sfoglia per la nostra torta. Stendiamola in una teglia, poi aggiungiamo il nostro impasto, ed inforniamo a 180 gradi. Lasciamo cuocere per dieci minuti, poi aggiungiamo il formaggio di capra, tagliato in pezzi piccoli. Lasciamo la torta nel forno per altri dieci o quindici minuti (controlliamo di tanto in tanto che la superficie sia cotta), e poi tiriamola fuori. La nostra deliziosa torta è pronta.

Per cui, se vogliamo risparmiare e non rinunciare comunque al gusto, non buttiamo via le bucce e gli scarti delle verdure, possiamo farci una buonissima torta salata. Questo tipo di piatto inoltre sorprenderà anche i commensali, che vedranno le nostre grandi abilità nel recupero di scarti che altrimenti sarebbero buttati.