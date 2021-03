La lavastoviglie si usa solitamente per lavare piatti e pentole, ma ci sono tre oggetti impensabili ma comuni che si possono lavare in lavastoviglie. Quando si ha la necessità di lavare questi tre oggetti non si sa mai come fare, non si mai quale sia il metodo migliore per farli venire brillanti e puliti. In realtà il metodo migliore è proprio sotto al nostro naso, ovvero la lavastoviglie. Ma quali sono questi tre oggetti impensabili ma comuni che si possono lavare in lavastoviglie? Adesso lo scopriamo.

Bocchette aria condizionata

È molto importante, prima di attivare l’aria condizionata, che le bocchette siano pulite. Spesso quindi si prende la scala e con un panno bagnato si puliscono le griglie dell’aria. Questo metodo però può risultare scomodo e la pulizia non è detto che sia al 100% ottima, dato che il panno non può entrare bene nella griglia. Quello che si può fare però è smontare il bocchettone e metterlo in lavastoviglie. Al termine di questa, le griglie saranno come nuove.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

I coprifornelli

Un altro oggetto cui nessuno pensa è il coprifornello. Questo è solito sporcarsi di grasso quando si cucina e ogni volta che lo si lava con la spugnetta, questa assume un colorito nero e abbastanza disgustoso. In realtà per lavare i coprifornelli c’è un metodo molto rapido. Infatti basta metterli in lavastoviglie e il gioco è fatto.

La teglia del forno

Anche la teglia del forno si può lavare il lavastoviglie. È un po’ lo stesso concetto dei coprifornelli. La teglia del forno ogni volta che si lava è un macello. Quindi si consiglia di farle fare un lavaggio prima in lavastoviglie, che rimuove tutto il grasso in superficie, e poi, se lo si desidera, si può passare la spugnetta con un prodotto specifico per il forno. Ed ecco come pulire senza sforzi questi tre oggetti molto comuni.

Approfondimento

Diciamo addio agli sforzi per pulire i vetri perché questi ora si lavano da soli