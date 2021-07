Ieri le Borse europee hanno subito un tonfo. Le ragioni del calo dei prezzi le abbiamo scritte in questo articolo: “Panico sui mercati, le Borse crollano e Piazza Affari sprofonda per questo motivo”. Adesso si tratta di capire cosa può accadere in futuro. Non tanto cosa può accadere nella seduta di oggi, dove si aprono due scenari abbastanza chiari. Dobbiamo capire adesso cosa può succedere la prossima settimana. Molto dipenderà dal settore bancario. Piazza Affari sul baratro si salverà solamente col recupero di questo settore.

Più volte nelle ultime settimane gli Analisti di ProiezionidiBorsa hanno avvertito della fragilità del movimento laterale dei prezzi del Ftse Mib. Purtroppo ieri questa fragilità si è manifestata con una forte e improvvisa discesa. I prezzi quando hanno superato al ribasso il supporto in area 24.900/25.000 punti sono crollati toccando un minimo a 24.462 punti. Nell’ultima mezzora il Ftse Mib ha rialzato la testa.

Probabilmente in finale di seduta sono entrate in azione le ricoperture di chi ha scommesso al ribasso nella mattina, vendendo allo scoperto. Questo lascia pensare che domani si potrebbe assistere a una giornata di rimbalzo.

Piazza Affari sul baratro si salverà solamente col recupero di questo settore

Se il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) riuscisse a salire oltre 24.700 punti potrebbe spingersi fino in area 24.900/25.000 punti. Se riuscisse a chiudere sopra i 25.000 punti darebbe una prova di forza e permetterebbe di guardare con maggiore positività alla prossima settimana. Al contrario se oggi l’indice dovessero proseguire al ribasso, la violazione dei 24.400 punti porterebbe i prezzi prima a 24.200 punti e poi a 23.900 punti.

Ma quello che preoccupa non è tanto la seduta di oggi, ma quello che accadrà la prossima settimana. Ieri la Borsa di Milano è stata la peggiore perché i titoli bancari sono crollati. Banco BPM, BPER Banca e Unicredit hanno avuto perdite tra il 3% e il 4%. Intesa Sanpaolo ha perso il 2,8%.

Che il settore bancario fosse determinante per la Borsa lo abbiamo scritto in diversi articoli. Qualche giorno fa scrivevamo che “Una curiosa coincidenza investe questo settore e mette a rischio crollo Piazza Affari”, allertando sul rischio banche. Purtroppo ieri sono state principalmente le banche a far cadere la Borsa e solo un recupero di queste può riportare la Borsa di Milano in positivo. Il calo dei rendimenti dei titoli di Stato, fenomeno che ieri si è verificato con particolare decisione, non aiuta il settore bancario.

