Per i capelli sono in vendita integratori di ogni genere e tipo, disponibili in farmacia ma anche al supermercato. La buona notizia è che si possono avere capelli splendenti senza integratori chimici o artificiali.

Individuare la cause del problema

Basta riflettere sulle cause dei problemi che i capelli manifestano. La nostra capigliatura può risentire di sbalzi ormonali oppure del clima, ma anche di una errata alimentazione. Soprattutto in quest’ultimo caso è possibile orientarsi sugli integratori naturali e non su quelli chimici.

Non è facile avere un’alimentazione perfettamente equilibrata e completa. Quindi è bene essere pronti ad intervenire assumendo in particolare le sostanze che nella normale alimentazione sono più difficili da assumere.

Le sostanze necessarie

Per avere capelli in buona salute questi sono i minerali che non devono mai mancare a tavola. Il magnesio aiuta la circolazione del sangue. E una buona irrorazione del bulbo è fondamentale per la salute e la tenuta del capello.

L’esempio del magnesio fa chiaramente capire come si possa fare a meno di spendere alte cifre per gli integratori chimici. È più economico ed efficace intervenire sull’alimentazione. Per i capelli, ma non solo, è importante anche il ferro che regola la distribuzione dell’ossigeno tra i vari tessuti. Necessarie anche le Vitamine E e C che rinforzano i capelli dall’interno dando loro un aspetto sano e voluminoso.

Come modificare l’alimentazione

Per procurarsi in modo naturale tutte le sostanze di cui sopra, nella dieta quotidiana non devono mancare questi alimenti.

Cereali e riso integrale che contengono vitamine e biotina, responsabili della produzione di cheratina. Importante anche la frutta secca ed i semi di girasole e il miglio che contengono molto selenio e zinco. Senza di loro i capelli non possono essere forti. Immancabili frutta e verdure fresche che con i loro principi combattono la caduta dei capelli.

Chi consultare

Alcuni dei cibi, appena indicati come utili per i capelli, sono però ricchi di calorie. Meglio allora non improvvisare una dieta fai da te, ma affidarsi ad un nutrizionista che possa suggerire un regime bilanciato e salutare.