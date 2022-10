Piatti puliti e profumati con questo trucco che ci aiuta a risparmiare

L’inverno e la stagione più rigida stanno oramai arrivando e moltissime persone sono preoccupate per l’arrivo di questa stagione. Il prezzo del gas infatti è arrivato alle stelle e per tanti piccoli risparmiatori l’arrivo bimestrale della bolletta porta a delle vere e proprie crisi di nervi. In attesa di questa spesa necessaria è dunque utile cercare diversi modi per stringere la cinghia. Le prime uscite di denaro a dover essere limate sono quelle che riguardano ciò che non è necessario, come le uscite, gli svaghi o gli acquisti extra.

Se questo non dovesse bastare allo stesso modo si deve intervenire sulle spese necessarie, come gli alimentari e il consumo energetico. Per questo oggi condividiamo dei consigli di buonsenso che possono aiutare a ridurre le fuoriuscite di soldi. In particolare parleremo anche di come risparmiare nelle pulizie. Ad esempio è infatti possibile ottenere dei piatti puliti e profumati con questo trucco che potrebbe aiutare a non sprecare soldi. Scopriamo insieme in quale modo.

I trucchi contro il rincaro delle bollette

Essendo la luce e il gas una delle prime fonti di spesa, è necessario ridurle. Quindi se da una parte è una buona pratica spegnere le luci e sfruttare il più possibile l’illuminazione naturale, dall’altra è necessario seguire le linee guida del governo per quanto riguarda il riscaldamento. Tenere quindi il termostato più basso di qualche grado e limitare il tempo passato sotto la doccia calda. Se è presente in casa poi si può sfruttare il camino, sia per cucinare delle gustose pietanze che per riscaldare l’ambiente circostante.

Piatti puliti e profumati con questo trucco con cui potremmo anche risparmiare

Se si vuole però risparmiare su altre cose, è necessario partire dalla lista della spesa. In questa voce i prodotti più costosi sono generalmente quelli della casa e per il bucato. Entrambi in alcuni casi possono essere sostituiti da soluzioni casalinghe come ad esempio miscele di bicarbonato, limone aceto o dal sale grosso. In alternativa esistono delle marche che propongono questi articoli in maniera solida e preconfezionata che permette di avere le quantità corrette. Se si volesse però riprendere questa idea basta congelare i liquidi destinati alla pulizia in modo all’interno delle vaschette per il ghiaccio. Ad esempio facendo in questo modo con il detersivo per i piatti si eviterà un inutile spreco di prodotto.

Lettura consigliata

Faremmo male a gettare i fondi del caffè perché ci sono almeno 10 modi per usarli e non solo per i tubi del lavandino o come fertilizzante per le piante, facendoci risparmiare