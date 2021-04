Tutti noi ci siamo cimentati negli scorsi giorni nelle famigerate pulizie di primavera. A volte, però, ci sono degli angoli della casa che proprio non vogliono saperne di tornare lindi e puliti. Oggi parliamo di uno di questi proponendo una soluzione low cost per sgrassarli.

Diciamo per sempre addio al box doccia incrostato e sporco grazie a questi semplici ingredienti che abbiamo in cucina. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come fare per preparare questo composto.

Gli ingredienti necessari

Mezzo litro di acqua tiepida;

110 grammi di bicarbonato;

220 grammi di aceto;

110 grammi di sapone per piatti.

Oltre a queste componenti è anche necessario munirsi di un paio di utensili:

uno spruzzino pulito;

uno spazzolone con setole in plastica.

Come preparare il composto e come applicarlo

Prepararlo è molto semplice e veloce. Basta prendere una ciotola abbastanza capiente e riempirla con circa mezzo litro di acqua del rubinetto. L’importante è che sia tiepida.

Inserire al suo interno gli altri ingredienti nelle grammature indicate.

Mescolare bene per far sì che tutto si assorba. Il risultato deve essere un liquido omogeneo che non presenti grumi.

Inserire quest’ultimo all’interno di uno spruzzino. Se non si vuole comprarne uno, si può pulire a fondo e riciclare un vecchio prodotto per la casa.

Andare in bagno e diffondere il prodotto nelle aree più critiche. Lasciare agire per qualche secondo e poi strofinare con lo spazzolone. Sarà necessario munirsi di una buona dose di olio di gomito, ma in un batter d’occhio il box doccia diventerà pulito, profumato e brillante.

Oggi abbiamo spiegato il metodo innovativo per dire definitivamente addio al box doccia incrostato e sporco grazie a questi semplici ingredienti che abbiamo in cucina. Se si desidera scoprire altri approfondimenti su come scrostare le aree più problematiche della casa, consigliamo questo articolo che parla sempre di una parte di questo ambiente. Eccolo qui: “Dire definitivamente addio ai soffioni della doccia pieni di calcare con questo semplice trucco”.