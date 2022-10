Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre è apparso l’estratto di due distinti concorsi pubblici riguardanti la Regione Veneto. In entrambi i casi la selezione è per esami e nel complesso riguarda l’assunzione di 45 nuove unità. Le categorie di inquadramento (giuridico ed economico) sono diverse, come differenti sono anche le qualifiche richieste ai candidati. In tutti i casi si tratta comunque di assunzioni a tempo pieno e indeterminato.

Sintetizziamo i passaggi chiave dei 2 bandi, anticipando che sono pronti 45 contratti come assistenti amministrativi e collaboratori professionali.

I posti a tempo pieno e indeterminato messi a concorso dalla Regione Veneto

Vediamo anzitutto quali sono i nuovi posti messi a concorso.

Una prima selezione riguarda la copertura di 15 assistenti amministrativi di categoria C e posizione economica C1. Quanto alle riserve dei posti, 5 sono a beneficio dei militari volontari congedati senza demerito e 3 in favore dei soggetti di cui all’art. 1, Legge 68/1999.

La seconda selezione, sempre per esami al pari della prima, concerne la selezione di 30 collaboratori professionali tecnici. In questo caso la categoria è la B, mentre la posizione economica è la B3. Sono previste delle riserve di posti. In particolare, 10 sono in favore dei militari volontari e 1 è riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge di cui sopra.

Requisiti di ammissione alle nuove selezioni pubbliche in Veneto

Ai candidati si richiede il pieno possesso dei requisiti generici per l’assunzione nel pubblico impiego. Cioè il rispetto delle norme di Legge in tema di cittadinanza, l’idoneità fisica all’impiego, la maggiore età e il non aver raggiunto quella per il pensionamento. Poi non bisogna aver problemi pregressi con la Giustizia o risultare allontanati da un precedente impiego pubblico. Infine si richiede l’assolvimento dell’eventuale obbligo di leva e il possesso della patente di categoria B.

Vediamo infine il requisito attinente al titolo di studio.

Nel caso degli assistenti amministrativi è richiesto il diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado. L’altro bando prevede il possesso della licenza media e della qualifica professionale almeno biennale (o titolo superiore) in linea con i profili ricercati. Quindi attinenti l’area meccanica o idraulica o edile oppure elettronica o elettrica.

Presso la Regione Veneto sono pronti 45 contratti come assistenti amministrativi e collaboratori professionali

Le istanze vanno inviate online tramite la procedura in remoto presente sul portale istituzionale. Le modalità di accesso possono avvenire tramite credenziali digitali o con le credenziali ISON non scadute per i candidati già registrati. Quanto ai termini di inoltro, essi sono fissati per le ore 12.59.59 del 24 ottobre.

Le prove di esame in entrambi i casi mirano ad accertare che il candidato sia in possesso delle competenze richieste per il profilo da ricoprire.

Per tutti gli eventuali dettagli si consiglia al Lettore la visione integrale e minuziosa del bando di proprio interesse.

