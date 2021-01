La cena odierna magri prevede della deliziosa tagliata di carne, preparata sapientemente e con amore. È quindi giunto il momento d’impiattarla e perché non utilizzare i piatti in ardesia nera? Questi sono delle lastre in pietra che rendono ogni piatto assai scenografico.

Ma come pulirli ed evitare danni dovuti all’usura? La Redazione di ProiezionidiBorsa fornisce una guida per i piatti in ardesia nera: tutto ciò che bisogna sapere su uso e manutenzione.

Roccia di ardesia

Questo materiale ha trovato largo impiego nella vita quotidiana e non solo in cucina. L’ardesia rappresenta un materiale impiegato nella costruzione di bagni e sanitari, cucine e strumenti di cottura. Ogni sono in ardesia anche i piatti impiegati per la presentazione delle ricette. Questo rappresenta un materiale assai resistente e duraturo. Il suo colore davvero magnetico, poi, attira l’attenzione e crea forti contrasti con gli ingredienti serviti. Ma come usarli senza il timore di danneggiare opacità e porosità della superficie?

Attenzione ai cibi con aceto

Questa intende essere una guida per i piatti in ardesia nera: tutto ciò che bisogna sapere su uso e manutenzione. Una regola fondamentale è quella di evitare il più possibile il contatto con cibi che contengono aceto o ingredienti acidi. Questo perché, a lungo andare, sul piatto in ardesia potrebbero comparire macchie e aloni biancastri che altererebbero la superficie.

Limitare, quindi, il contatto con questi ingredienti o adottare le opportune precauzioni per evitare il contatto diretto. Un consiglio? Qualora anche dopo l’asciugatura fossero presenti aloni bianchi, consigliamo di strofinare su tutta la superficie un panno imbevuto con poco olio d’oliva. Questo porterà il nero allo splendore originale e, dopo il lavaggio con acqua, le macchie spariranno.

Graffi e abrasioni

Altra problematica che danneggia fortemente questo materiale riguarda i graffi e le abrasioni. È opportuno non servire, su questa tipologia di piatto, delle pietanze che necessitano di tagli. La lama del coltello rovina la superficie, quindi meglio impiattare sopra monoporzioni già tagliate. È utile anche non lavare il piatto in ardesia strofinandolo con una spugna abrasiva. Meglio optare per spugne morbide o panni umidi.

Saponi indicati

È fondamentale pulire l’ardesia con un sapone neutro come quello di Marsiglia. Mai utilizzare sgrassatori o saponi contenenti limone o sostanze acide.

Anche la temperatura dell’acqua è importante. Consigliamo di sciacquare sempre i piatti in ardesia con acqua tiepida, mai bollente. È fortemente sconsigliato lavare i piatti in ardesia in lavastoviglie. Le alte temperature danneggiano infatti irrimediabilmente il materiale. Piatti in ardesia nera: tutto ciò che bisogna sapere su uso e manutenzione è in questo articolo.